以职业教育作为依托 为贫困学子点亮未来

近年来，梅县区在提升教学质量，增加学位供给的同时，大力推进职业教育和特色教育发展，提出将职业教育摆到和普通教育同样重要的位置，鼓励、推动社会力量兴办职业教育，让职业教育助力精准扶贫。

清晨六点，天刚蒙蒙亮，在梅州百年职校的女生宿舍里，学生们陆续醒来，随后下楼晨跑锻炼，结束后回到宿舍整理内务……军人一般严格自律的生活，是这群姑娘的日常。

与普通学校不同，就读于这所学校的学生全部来自贫困家庭。为了培养学生的良好习惯，办校三年多来，梅州百年职校一直坚持对本校学生实行严格的管理。

治贫先治愚，扶贫必扶智。

近年来，梅县区在提升教学质量，增加学位供给的同时，大力推进职业教育和特色教育发展，提出将职业教育摆到和普通教育同样重要的位置，鼓励、推动社会力量兴办职业教育，让职业教育助力精准扶贫。

2017年，该区以梅县区教师进修学校为依托，正式引进中国第一所全免费公益职业学校百年职校，设立梅州百年职校，为农村建档立卡户的贫困子女提供接受职业教育的机会，学习一技之长。办学至今，已有158名贫困学子实现免费就读。

希望

为贫困学子提供免费学习机会

走进梅州百年职校的校门，“教育照亮人生 技能立足社会”的十二字校训引人注目。

笔者了解到，百年职校是中国第一所全免费公益职业学校，也是中国青少年发展基金会“希望工程”资助定点学校和“希望工程职业教育助学计划”实施学校，目前全球已有11家百年职校。2017年，中国青少年发展基金会、梅县区教师进修学院、梅县区教育局、共青团梅县区委员会、百年职校理事会等单位共同发起创立梅州百年职校。

多媒体课室、宿舍楼、食堂、操场……从硬件设施来看，百年职校与普通学校并没有什么不同。该校校长周庆粦告诉笔者，百年职校依托梅县区教师进修学校的师资资源和场地，培养幼教行业所需人才。

据了解，学校在设立之初，确定了服务于贫困年轻人的公益定位，每年招收年满16—22周岁、初中毕业、家庭人均月收入低于当地低保线或常住地最低工资标准的贫困农民、农民工子女及其他贫困青年。

“在课程设置方面，学生不仅要学习语、数、英等文化课程，还要学习专业技能课程。通过在百年职校的学习生活，这些贫困家庭的孩子们能掌握一项职业技能，为日后立身社会奠定基础。”周庆粦说。

周庆粦介绍，梅县区教师进修学校引进百年职校公益职业教育模式，合作开办梅州百年职校，目的是通过复制北京百年职校的先进管理理念和模式，更好地帮助、服务本地及周边地区的贫困家庭子女，为他们提供全免费的职业教育和就业机会。

目前，梅州百年职校开设有学前教育、旅游服务与管理和幼儿保育三个专业课程，学制为三年。2017年开办至今共招收学生158人，均为贫困家庭的子女，他们来自广东、广西、江西、贵州、云南、湖南、河南、河北等十二个省份的贫困县，其中精准扶贫建档立卡户子女73人，少数民族困难家庭子女29人，包括苗族、傈僳族、土家族、白族、彝族、水族、侗族、藏族等，梅州籍学生50多人。

细节

军事化管理培养学生良好习惯

“这是我们的鞋架，拖鞋必须统一摆放在最左边，宿舍里一天打扫两次卫生，保证地面上见不到水渍、头发……”走进该校宿舍区，一尘不染的地板、床铺上整齐叠放的“豆腐块”、统一的服装和生活用品，让人有一种走进了部队宿舍的感觉。

该校2018级学生刘梦婷告诉笔者，从周一到周六，他们坚持早上六点起床，晚上十点熄灯，严格规定作息时间，周日也不随意外出。

“一屋不扫，不足以扫天下。”该校教师、辅导员李素芬告诉笔者，教育是挖掉穷根的关键，但生活中的细节同样至关重要。百年职校最大的教学特色是把德育培养放在第一位。这一理念贯穿在教学和生活的诸多细节中，学校要求老师言传身教，学生在学校需要学会的第一件事就是清扫自己的宿舍，养成良好的生活习惯。

“不需要好高骛远，学校的目标就是让他们成为普通人，养成讲卫生、讲礼貌、遵守纪律、勤奋工作、热爱劳动、承担责任、爱心与助人的习惯，身体健康、明辨是非、经济独立。” 李素芬说。

李素芬告诉笔者，百年职校学生全部来自农村贫困地区，这些学生比普通家庭的孩子对知识的渴望更迫切。来到百年职校上学之前，有些学生迫于家庭的贫困而面临失学的情况，学校及时向这些学生伸出援助之手，燃起他们对生活和未来的希望。

“我们希望他们通过努力学习一技之长，培养良好的生活习惯，未来能以积极的心态融入社会。”

未来

提高就业能力实现稳定脱贫

在梅县区南口镇鹏兴幼儿园，笔者见到了梅州百年职校的第一届毕业生方方（化名）。

“如果不是来了这所学校，我大概也不能继续读书了。”方方告诉笔者，从小到大，家里只有身体不好的母亲承担养活三姐妹的重担，因为中考成绩不佳，方方原本打算放弃学业，外出打工贴补家用，是梅州百年职校的出现改变了她的人生。

“校长和老师就像我的家人一样，从我进入学校的那一天起就无微不至地关心着我的学习和生活。因为进入了这个有爱的大家庭，我重新燃起了对学习和生活的希望，我相信我能靠自己的双手改变家里的贫困状况。”方方说。

凭借在学校学习到的技能，如今的方方已经在学校拥有了稳定的实习工作，每个月能拿到1400元的实习补助和50元的全勤奖金。除去日常生活的开销，还能给母亲和姐姐攒下一点生活费。

“我是梅州人，也是在梅州得到了这么好的教育机会，现在让我选择，我更愿意留在家乡，以自己学到的一点所长回馈给家乡的人民。”方方说，自己的成长和变化，离不开百年职校老师们的帮助，在以后的日子里，自己也会常怀感恩之心，把百年职校的精神传承下去。

周庆粦表示，学生们完成了三年的学习后，学校会根据他们的意愿，为他们推荐合适的实习岗位。通过多种举措，确保所有贫困毕业生就业或创业，达到“一人长期就业、全家稳定脱贫”的目的。

据悉，学校开办至今，得到了共青团广东省委等各级政府部门、全国各地热心人士高度关注，香港佳兆业集团控股有限公司等多家爱心企业更是为学校捐赠财物共价值200多万元。

“职业教育是教育扶贫的排头兵，是见效最快、成效最显著的扶贫方式。”周庆粦说，希望这些来自贫困家庭的学生，通过在这里的学习，养成良好的习惯，学习一技之长，将来通过自己勤劳的双手创造幸福的生活。