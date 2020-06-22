广科院逾百名学生参与电商“618大促”

广科院商学院电子商务专业群积极探索实施“双主体、三融合”人才培养模式。

“亲亲，请问有什么可以帮您的？”“亲亲，已经帮您把地址改好啦，您放心等待收货吧！”

6月17日晚上10时许，广东科学技术职业学院（以下简称“广科院”）电子商务协同育人中心实训室灯火通明，该校商学院电子商务专业大二学生黄浩鹏正坐在电脑前，熟练地来回切换对话框，快速地敲击键盘，耐心地为每一位买家解答问题。

在电商“618大促”期间，与黄浩鹏一起奋战的还有广科院2018级电子商务专业100多名同学。他们在疫情期间经过“云宣讲”“云面试”“线上项目班培训考核”等层层选拔，正在特殊时期复学的校园内为电商战疫贡献着自己的青春力量。

今年，广科院电子商务专业继续与雷士照明电子商务有限公司开展校企精准育人项目班，将“618”客服实战项目融入线上线下教学之中。为做好疫情期间的项目班教学工作，校企双方提前开展相关研究和部署，精心组织和开展了“云宣讲”和“云面试”等活动。考虑到学生无法返校的现状，校企导师团队特意为学生制定了细致的线上培训方案，为期一个月的“云项目班”培训充分激发了学生的学习热情，进一步强化了电商专业技能。在顺利复学返校后，企业导师进驻项目班，带领学生在实际的客服岗位上接受磨炼。与此同时，分别服务于广州福窝云网络科技公司和珠海佳霖食品有限公司的两支学生创业团队也忙得不亦乐乎，销售额相比去年同期翻了一番。

企业导师表示，广科院电商学子展现了过硬的专业能力和专业素养，为助力企业复工复产贡献了力量。项目班同学们也为自己能够在实战中提升技能水平，收获难得的职业体验，以及服务区域经济发展而感到自豪。

近年来，广科院商学院电子商务专业群积极探索实施“双主体、三融合”人才培养模式，不断推动校企合作、产教融合向纵深发展。下一步，该专业将继续夯实产教融合基础，深化“三教”改革，着力提高人才培养质量，为粤港澳大湾区产业发展输送更多优秀电商人才。

南方日报记者 冉小平

通讯员 熊义淇 李泽宽 赵亚杰