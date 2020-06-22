广州这场学生表演又燃又帅

武警广东省某机动支队、黄埔区教育局、黄埔区武装部和广大附中相关负责人到场参加评审活动，并参观该校的国防荣誉墙、武器陈列室、少年军校班宿舍文化建设等内容。

“一二三四，一二三四！”6月19日下午，黄埔广附教育集团在黄埔广附实验学校举行“传承红色基因，我和祖国共成长”国防教育评审活动。黄埔广附实验学校初一年级、初二年级共200多名国防班学生展示军体拳、射击等动作，以矫健的身姿、整齐娴熟的动作、铿锵有力的呐喊形成热烈的国防方阵表演。

据悉，本次评审活动意在加强黄埔广附实验学校的国防教育建设，传承红色基因，打造国防名校。当天，武警广东省某机动支队、黄埔区教育局、黄埔区武装部和广大附中相关负责人到场参加评审活动，并参观该校的国防荣誉墙、武器陈列室、少年军校班宿舍文化建设等内容。

“在国防班学习，感觉特别帅！也让我更懂得吃苦，更认真学习。” 黄埔广附实验学校国防班学生郭雨瑄介绍，国防班每周都会开设一节国防课进行国防课程的训练，包括队列动作、匍匐前进等。如今她已成为学校国旗护卫队的一员，每周一负责升旗仪式。

“在国防班，我们除了日常教学，还会参加一些研学活动，对国防知识的兴趣越来越浓。”黄埔广附实验学校国防班学生李嘉慧说，在国防班学习的这两年，她改掉了自己比较懒散的坏习惯，变得更加果断、自律、坚持。李嘉慧把在校学习、生活的好习惯带到了日常生活中，平时在家有时候也会叠“豆腐块”。

据悉，黄埔广附实验学校是黄埔区教育局和广大附中合作创办的国有民办寄宿初中。该校以创办国防少年军校班为抓手，实行精细化管理，以国防教育的严管理、严要求，带动覆盖全体师生，引导学生养成吃苦耐劳、敢于拼搏、敢于亮剑的精神，努力铸造有灵魂、有本事、有血性、有品德的新时代国防英才，努力打造市属国防名校。

南方日报记者 马立敏

通讯员 陈逸胜