2020年全国联招报名确认八问八答

2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生（简称全国联招）报名确认工作6月15日已开始。考生在报名确认过程中的疑问，这里都有回答了。

2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生（简称全国联招）报名确认工作6月15日已开始。考生在报名确认过程中的疑问，这里都有回答了。

1.考生提交报名确认信息什么时候截止？

答：北京时间6月20日23:29分。

2.如何知道报名确认信息提交是否成功？

答：提交成功后，考生的报名状态显示为“待确认”。

3.选择考试地点并提交后，还能修改吗？

答：不可以，请慎重提交。

4.港澳台学生如何知道报名确认是否通过？

答：考生先用网上报名号登录系统，若提示已确认，再用系统派发的9位考生号登录系统，看到报名状态显示为“已确认”，即表示确认通过。

5.6月15日就提交了报名确认信息，为什么现在报名状态还是“待确认”？

答：各报名点在6月25日前完成网上确认操作，最迟6月25日会有报名确认结果。

6.报名状态显示“不通过”怎么办？

答：报名状态为“不通过”，表示目前未通过报名确认。请根据不通过原因更正相关信息后，北京时间6月27日23：59分前重新提交，等待报名点再次确认。请考生及时登录系统查看结果，“不通过”的及早再次提交。

7.选择香港、澳门考试，如何缴费？

答：选择香港考试的考生，确认通过后将收到香港考试及评核局发出的缴付考试费用的电邮通知，考生按香港考试及评核局要求，7月5日或之前网上缴交考试费。

选择澳门考试的考生，确认通过后，考生可以亲临或委托方式于6月30日至7月4日到澳门特别行政区政府高等教育局大学生中心缴交报名费。

具体缴费方式，请在报名系统首页左边菜单栏的“各报名点公告”查看。报名确认通过但未缴费的考生，不能参加考试。

8.华侨考生在哪里现场确认？有何注意事项？

答：华侨考生在广州报名点（暨南大学校本部，地址：广州市天河区黄埔大道西601号）现场确认。考生须严格按照预约时间到确认现场，并按照暨南大学要求遵守相关规定。详情请在报名系统首页左边菜单栏的“各报名点公告”查看。

（广东省教育考试院）