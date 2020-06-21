考生考前14日须每日测体温

受疫情影响，今年的高考推迟一个月，将于7月7日和8日举行。

6月19日上午，教育部举行新闻发布会，介绍今年高考防疫及组织实施等工作安排。

教育部高校学生司司长王辉在发布会上说，今年高考报名人数1071万人，比去年增加40万。全国将设考点7000余个、考场40万个，安排监考及考务人员94.5万人。“可以说，今年高考是新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动。”

受疫情影响，今年的高考推迟一个月，将于7月7日和8日举行。

提前14天监测体温考点设体温异常复检室

今年，国务院决定补增国家卫生健康委为国家教育统一考试工作部际联席会议制度成员单位。国家卫生健康委疾病预防控制局一级巡视员贺青华在教育部发布会上介绍了一些关键举措：

人员健康监测方面，对参与组考、监考环节的工作人员和考生，要求提前14天进行日常体温测量和身体健康状况监测，做到每天体温测量并记录。

对考前和考试中监测、检查发现的考生和工作人员身体异常状况，卫生健康部门、疾控机构、医疗机构指导教育部门做好专业评估，教育主管部门依据专业评估建议，综合研判评估是否具备参加考试和组织考试工作的条件。

要求考点入口处设体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量。

同时，设置凉棚和体温异常者复检室，供待检和复检人员等候时使用。“毕竟是7月，尤其南方高温，长期在室外呆着，没有凉棚和复检可能会有误判，待复检人员等候一段时间以后再重新检测。”贺青华说。

中高风险地区考生全程戴口罩

贺青华介绍，发生过疫情的学校，不能作为考点。考试前要对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。

备用考场的设置方面，要求原则上每10个普通考场设1个备用隔离考场（每考点不得少于3个）。当考试当天有发热、咳嗽等呼吸道症状的考生，启用备用隔离考场。原则上须一人一间，备用隔离考场不够用时，可采取最前排、最后排或四角排位的方式多人共用一间（最多不超过4人）。

要求对考场考点空调运行情况进行全面检查，开展清洁消毒。普通考场可使用分体空调或中央空调，备用隔离考场须使用分体空调。可使用自然通风、电风扇等设备加强通风。

对于不同风险地区的考生，戴口罩要求不同。低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。

工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服。

准备隔离考场安置有症状考生转移耽误的时间要补上

考生考前需要做哪些防护的准备？贺青华表示，考生首先在考前做好自我健康监测，确保考试期间的健康状况，以良好的健康状况参加考试。

防护方面，要准备口罩、手套、纸巾、速干消毒剂；赴考时，乘坐公共交通工具需全程佩戴口罩；考生住在考场周边，步行、骑车或者家里开车过去，可以不戴口罩。乘坐公共交通工具建议戴一次性手套，做好手卫生，同时做好社交距离。

贺青华说，如果在考试过程中有学生出现发热、咳嗽等症状，由当地的卫生健康部门、疾控机构、医疗机构、专业人员按照事先的预案进行个案研判。

其中，具备继续考试、完成考试条件的学生，按照安排转移到备用隔离考场考试。

“如果这个时间耽误了，要请省级教育部门按照事先商定把时间补回来，把转移的时间和专家研判的时间都算上。虽然是几分钟甚至十几分钟，对考生也是至关重要的，要补回来。”贺青华说。

命题“稳”字当头考试难度相对稳定

教育部考试中心党委书记、主任孙海波说，今年命题将以“稳”字当头，科学施策、精准施策，高考的命题将保持试卷结构、题型题量，以及考试难度的相对稳定。对于今年高考综合改革首考落地的四个省市（北京、天津、山东、海南），试卷也将在各省前期统一组织的适应性测试的基础上保持相对稳定。

孙海波表示，今年的高考是疫情防控常态化下的高考，同时是高考改革深入推进形势下的高考，今年高考命题总体思路，重点从铸魂育人、落实改革、确保稳定3个方面来开展。继续深入推进高考内容改革，在推进过程中，加强与高中育人方式改革以及高考综合改革的协同，加强对关键能力的考察。

南方日报驻京记者 王诗堃