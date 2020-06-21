高考|考试招生场所全面消毒

近日，省招生委员会发布了《关于做好广东省2020年普通高校招生工作的通知》，提出要确保考生和考试工作人员生命安全和身体健康，确保普通高校招生工作安全有序平稳实施，确保全面实现“平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考、健康高考”目标。

南方日报讯 2020年高考定于7月7日至8日举行。近日，省招生委员会发布了《关于做好广东省2020年普通高校招生工作的通知》，提出要确保考生和考试工作人员生命安全和身体健康，确保普通高校招生工作安全有序平稳实施，确保全面实现“平安高考、公平高考、诚信高考、暖心高考、健康高考”目标。

通知指出，今年高考面临特殊形势，是在决胜全面建成小康社会、坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利大背景下的一次高考，是在确保打赢疫情防控战总体部署下的一次高考。

通知要求，各地各校要把生命安全和考试安全放在第一位，进一步提高政治站位，增强工作紧迫感、责任感和使命感，全力以赴做好疫情防控前提下谋划高考工作，加强领导，精心准备，稳妥做好2020年我省普通高校考试招生工作。

各级招委会要协调本地卫生健康部门做好高考防疫工作，制定疫情防控工作标准及考点考场的防疫措施。要做好考生和工作人员健康监测、登记和新冠肺炎排查工作。要对考试招生场所全面消毒，保证环境卫生和良好通风。考点应配备充足防疫物资，设置具备防护隔离措施的特殊通道、专用隔离考场和备用考场。要对考务人员开展新冠肺炎疫情防疫和考试安全培训。

根据相关安排，全国统一考试于7月7日开始举行，具体科目考试时间安排为：7月7日，语文9：00至11：30；数学15：00至17：00。7月8日，文科综合/理科综合9：00至11：30；外语15：00至17：00。

南方日报记者 钟哲 吴少敏