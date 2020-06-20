广东省民办教育协会党建专委会成立

6月19日广东省民办教育协会以视频会议形式召开广东省民办教育协会党建工作专业委员会成立大会。

南方网讯（记者/柯丹洁） 在省委教育工委、省教育厅指导下，为更好服务和指导各级各类民办学校和教育培训机构的党建工作，在中国共产党建党 99周年纪念日前夕，6月19日广东省民办教育协会以视频会议形式召开广东省民办教育协会党建工作专业委员会成立大会。省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记李大胜出席会议并讲话，省委教育工委、省教育厅组织处处长廖荣辉、政策法规处副处长胡浩伟、组织处主任科员秦玲；省民办教育协会会长赵康，常务副会长张耀荣、黄向群，协会秘书长耿景海、副秘书长李穗方和大中小学党组织书记约100人参加会议。主会场设在省教育厅，分会场设在全省各民办高校、部分中小学和教育培训机构、有关地市民办教育协会。会议由赵康主持。

广东省是民办教育大省，各级各类民办学校（含幼儿园，不含培训机构）1.68万所，在校生754.02万人，占全省在校生三分之一，数目多、体量大。

李大胜在会上指出，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分认识加强民办学校党建工作是全面贯彻党的教育方针和坚持社会主义办学方向的必然要求、是落实立德树人根本任务的需要、是促进民办教育事业健康可持续发展的根本保障。

李大胜提出，党建专委会要充分发挥职能和作用，推动我省民办学校党建工作高质量发展。主要工作是要发挥宣传和引导作用，夯实党建工作根基；开展民办教育党建理论研究，提升党建工作科学化水平；推动和指导民办学校党建工作，提高党建工作质量。他要求，党建专委会要主动与各地教育工委、教育局党委（党组）对接，主动汇报沟通，形成工作合力；党建专委会要加强自身建设，健全规章制度，做好服务工作。他特别提出，全省各地教育工委、教育局党委（党组）要支持本地建立健全民办教育协会，支持组建本级民办教育协会党建专委会，形成省市县三级民办教育党建工作体系；并在政策上给予大力支持，工作上给予有力指导，共同推动民办学校党组织全覆盖，更好发挥党组织的政治核心作用。

此次会议审议通过了88名委员。委员由省协会领导、全省民办高校党委书记和相关地市协会分别推荐有代表性的中小学、幼儿园和教育培训机构党组织主要负责人构成。赵康出任党建专委会主任。

紧接着，会上通过了《广东省民办教育协会党建工作专业委员会规程》。规程对党建专委会的设立依据、工作宗旨、机构属性、工作范围、工作职责、组织构成、委员产生和任期、运作机制等都做了明确规定。

赵康在会议小结时表示，感谢李副书记对专委会的信任，感谢委员们对他本人的信任，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不负众望、不辱使命：一是贯彻李副书记讲话精神，扎实推动民办学校党建工作，更好发挥党组织的政治核心作用；二是在省委教育工委指导下，更好履行专委会职责，扎实做好服务工作；三是扩大党建专委会委员覆盖面，推动民办学校党组织全覆盖，坚守民办学校思想文化和意识形态阵地，更好完成立德树人根本任务。

省民办教育协会常务副会长张耀荣作党建专委会筹备简报和党建专委会规程起草说明，明确党建专委会是协会二级机构，非独立法人组织。