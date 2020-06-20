广州中考指标到校电脑派位！61551名考生竞争19606个计划

广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式。

今年，广州将有61551名考生竞争19606个指标计划。6月18日，广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式，今年广州参加“指标到校”招生的公办示范性普通高中共66所、70个校区（广州外国语学校作为外语特色学校不纳入指标到校范围），较去年增加了增城区荔城中学；招生总计划39384个，其中指标计划19606个，较去年增加363个。符合指标生报考资格的考生人数为61551人，比去年59091人增加2460人。

广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式。

共61551人符合“指标生”报考条件

国家级示范性普通高中方面，全市共有公办国家级示范性普通高中43所、46个校区，招生总计划为29159个，指标计划为14493个。其中省、市属国家级示范性普通高中10所、11个校区，指标计划为3078个；区属国家级示范性普通高中33所、35个校区，指标计划11415个。市示范性普通高中方面，参加“指标到校”招生的市示范性普通高中23所、24个校区，招生总计划为10225个，指标计划为5113个。

全市共有送生学校475所，符合指标生报考资格的考生人数为61551人，比去年59091人增加2460人。集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校共有53所，分布在25个教育集团，共分得面向集团直接分配的指标280个。422所送生学校分得省、市属示范性普通高中指标计划，426所送生学校分得区属示范性普通高中指标计划。49所送生学校因指标考生数为0而未分得指标计划。

广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式。

今年，广州中考“指标到校”招生学校范围为公办国家级示范性普通高中和公办市示范性普通高中，指标计划分配比例为示范性普通高中当年招生总计划的50%，均与去年保持不变。指标计划分配方式、投档录取规则等同样保持不变。

在省属、市属国家级示范性普通高中各校指标计划上，今年华南师范大学附属中学137个，广东实验中学310个，广东广雅中学366个，广州市执信中学364个，广州市第二中学416个，广州市第六中学364个，广东华侨中学250个，广州市协和中学260个，广州大学附属中学288个，广州市铁一中学（越秀校区）158个，广州市铁一中学（番禺校区）165个。

广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式。

考取指标生难度和去年大致持平

示范性普通高中以近3年在提前批统一计划户籍生录取最低分数的平均值下降20分作为该校指标计划的录取最低控制分数线。去年，广州市“指标到校”招生总计划19606个，“指标到校”录取13385人，计划完成率达68.3%，约有31.7%的计划“流标”。指标计划录取的考生中，5011人的录取分数低于招生学校前3年录取最低分平均分，占比约为37%。

今年，广州市各公办示范性普通高中指标到校录取最低控制分数线如何？华南师范大学附属中学为695分，广东实验中学为695分，广东广雅中学为687分，广州市执信中学为675分，广州市第二中学为689分，广州市第六中学为674分。

广州市招考办副主任姜华介绍，今年广州中考“指标到校”招生计划比去年增加363个，符合条件的报考人数也比去年增加2460人，学生考取指标生的难度大致和去年持平。她建议，考生要以平和的心态，参考往年的经验，综合考虑自己的情况，如升学意愿、在初中学校的排位、初中学校获得的指标数量等合理填报志愿，形成梯度志愿。

广州市招考办举办2020年广州市公办示范性普通高中学校指标到校计划电脑派位仪式。

按照规定，成立教育集团的省、市属及区属示范性普通高中，按集团内农村初中和集团内上一年中考总分平均分低于全市中考总分平均分的初中学校的指标考生数30:1的比例，确定直接分配给集团内相关初中的指标计划数。因此，姜华提醒，教育集团内的薄弱学校，可以特别考虑一下集团内的示范性普通高中。

广州市招考办提醒，考生可登录广州招考网、“广州招考”官方微信和微博查阅电脑派位的分配结果。指标计划的志愿将于7月6日至10日与普通高中统一计划志愿同步填报。