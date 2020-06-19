书写是学生综合能力的一部分

日前，广州市多所普通高中自主招生方案出炉，综合能力考察领域各有侧重。相较于中英文表达、团队合作等传统考核项目，广州六中提出的“硬笔书写水平评估”显得独树一帜。

日前，广州市多所普通高中自主招生方案出炉，综合能力考察领域各有侧重。相较于中英文表达、团队合作等传统考核项目，广州六中提出的“硬笔书写水平评估”显得独树一帜。

硬笔书写属于学生的综合能力吗？当然属于。评价一名学生的硬笔书写水平高低，首先要看其是否理解汉字的间架结构并且能够灵活运用，能否自觉回避笔画误用、笔顺不当、部首错位、成分残缺等常见不规范书写误区。规范书写，正是学生语文素养的重要体现。

在此基础上，考察学生的书写也是要求学生作答，怎样书写更加整洁美观、匀称得体，检验着学生的审美水平与鉴别能力。今年全国两会有代表指出，不少未成年人热衷于在手机上使用各种特殊字体并模仿。这些出自明星之手或经过变形处理的字体，往往只能称之为“有个性”，远不足以承载汉字之美。传承书法文化，有必要从培养孩子对书法的正确认知抓起。

同时，知其然还不够，练字非一日之功。能写出一手好字的学生，至少平时书写态度端正严谨，能够以较高标准要求自己。初中学生年纪较小，或许字还没有成体，但完全可以做到最基本的横平竖直、撇捺舒展。而如果在写字时笔笔不苟且，字字中规矩，何尝不是学生细心、耐心、恒心等综合素质的缩影？

说到这里，也许还有人想反驳，字迹潦草也不意味着不爱学习，字能被看懂就行，学校不该管太宽。然而，之所以有自主招生这种选拔方式，就是允许学校在成绩以外，用其他被学校认为同样重要的因素，更加全面地衡量学生的能力。中高考同样不考团队合作，能说团队合作能力对一个人的成长与发展无关紧要吗？广州六中把硬笔书写纳入综合素质评估，一方面突出了校方对书写的重视，另一方面也是在引导学生，更加重视书写。

在此也想提醒家长，无论是否有意让孩子参加自主招生，鼓励孩子练字是好的，但不宜操之过急。指望通过各种方式实现书法“速成”，反而会揠苗助长。一笔一画地练字，才能打牢基础，正如对孩子的教育，要一步一步走稳。