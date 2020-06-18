考研复试成绩陆续公布，吉珠这个学院成功率超过50%

据吉林大学珠海学院官方数据显示，2020年学院共有毕业生451人，报考研究生152人，考取研究生83人，考研率18.4%，考取率53.9%。截至目前，学院考研学生被中国科学院大学、中国药科大学、沈阳药科大学、吉林大学、悉尼大学等38所国内外知名高校录取。

全国考研已进入录取工作阶段，随着复试成绩的出炉，吉林大学珠海学院药学与食品科学学院（以下简称“学院”）喜报频传。据吉林大学珠海学院官方数据显示，2020年学院共有毕业生451人，报考研究生152人，考取研究生83人，考研率18.4%，考取率53.9%。截至目前，学院考研学生被中国科学院大学、中国药科大学、沈阳药科大学、吉林大学、悉尼大学等38所国内外知名高校录取。

夯实考研基础

加强学科规划建设

“学科建设对专业教育起着重要的基础性作用。”院长介绍道，学院高度重视学科建设，确定以广东省特色重点学科-生物工程学科为主线，辐射带动药学、中药学、食品科学与工程等一级学科的建设思路。基于学院的科学研究水平、人才培养能力以及平台建设水平，围绕生物医药领域前沿基础研究和关键科学问题，以学科发展前沿和国家重大需求为导向，以天然产物与药物发现为主线，组建了4个学科建设团队和4个特色专业学位研究方向，主要开展：天然产物功效成分与药物制造技术、天然药物化学物质基础及作用机制、天然药物控释材料研发与应用技术、生物药物分离纯化与药物制剂研发。

其中制药工程专业2009年被评为吉林大学珠海学院首批重点建设专业，2011年获批为广东省民办教育重点建设专业（获经费110万元），2016年获广东省生物工程特色重点学科（获经费180万元），2018年再次获批为广东省民办教育重点建设专业（获经费300万元），为本专业的改革、创新和发展打下了坚实的基础。2019年被广东省推荐国家级一流本科专业建设点。

全员支持考研

营造良好教风学风

“考研如何复习、报考哪些学校、哪些专业、应该选择怎样的导师，这些问题对初次考研的学生来说，往往是最难的。”为了让学生专注于考研学习，学院毕业论文指导老师兼顾学生的考研指导工作。有了老师的支持，也给学生增强了不少信心。

学院专业教师与一对一与过线但未达到第一志愿的学生进行沟通交流，动员学生通过调剂实现考研梦想，并建立“考研助力群”，通过及时发放150条、130多所招生院校的调剂信息，形成资源共享为需要调剂的学生提供帮助和多方位选择机会。

学工人员作为育人工作中的重要一环，通过开展年级大会、学风建设活动等方式，对学生进行职业发展规划教育，鼓励学生通过努力提高自身学历达到未来更好地职业发展目标。为了帮助学生少走弯路，学院还邀请了优秀学生开展考研交流会和事迹报告会，让师兄师姐分享考研“成功上岸”的经验。

一流的师资队伍是学生考研高通过率的坚实保障。学院现有教师36人，其中国家二级教授1人、教授5人，副教授10人，特聘教授7人（均为国家级高层次人才）。教师队伍中，多数教师拥有海外工作或学习经历。

全方位支持考研

注重专业能力培养

“兴趣是学生最好的老师，也是学生考研最好的动力。”在学生入学后，学院指定专业教师为学生开展专业教育，培养学生正确认识专业、热爱专业，指导学生做好人生的初步规划。

在学生开始进行专业学习时，学院通过邀请国内知名专家来学院讲学、讲座和讲课，邀请专业名师对学生来校为学生召开学术分享会，开拓学生的视野，引导学生在学术科研道路上积极探索，增加报考研究生的决心。

食品营养设计大赛、食品创意大赛...这些都是学生非常感兴趣的活动。在学生适应专业学习后，学院组织开展学生的课外实践教育活动。根据学院专业特色及发展方向举办如药食科创文化节，大学生创新创业项目、互联网+大学生创新创业竞赛、全国大学生生命科学创新创业竞赛，有效激发大学生的创新意识、创新能力，热爱科学、崇尚科学。

为培养学生的专业能力提高专业实践素质，学院从2009年开始创新实验的探索，陆续开放部分实验室作为学生的创新实验室。学生利用课外时间，可走进实验室，通过学习与操作进一步接触前沿技术。截止目前，学生通过使用所开放的中心与实验室参加“攀登计划”广东大学生科技创新培育专项资金项目立项9项，总经费达13万元。目前学校依托国家中药现代化工程技术研究中心药食同源与健康研究分中心、珠海市生物医药协同创新中心、珠海市新型给药系统重点实验室等研究平台，共为生物医药产业培养了千余名本科生，其中有近289人考取了硕士研究生。

“在教育过程中，我们发现创新创业作为一种新型的培养方式，对激发学生潜在的创造欲望和创造热情。”院长介绍，学院搭建学生创新创业展示交流平台。通过开展大学生创新学术交流会、大学生创新实验座谈会和大学生创意作品展示等活动，给学生提供创新创业交流、互相学习、共同研讨的机会。近年来，学生参加各类学术竞赛获奖104项，其中国家级30项，省级69项，参与学生人次530人次，指导老师参与人次204人次。