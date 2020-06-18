广职院打出加快推进课程思政建设“组合拳”

近日，广东职业技术学院举行思政课程建设工作推进会，承上启下，在总结前一阶段开展课程思政和项目立项试点工作基础上，创新课程思政开展抓手，亮点频出。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/梁泽兴 罗洋洋 汤文英）“撮合”马克思主义学院与系党总支“结对子”，为八个系党总支“量身定做”选聘一位马克思主义学院专任教师担任党总支副书记，让基层党建工作开展有了更坚实的理论指导。给高层次人才“压担子”，推动新引进高层次人才充分发挥思想政治教育理论和实践创新“头雁”作用，成立课程思政协调创新和党建示范工作室，让学校完善思想政治教育体系有了新的支点。近日，广东职业技术学院举行思政课程建设工作推进会，承上启下，在总结前一阶段开展课程思政和项目立项试点工作基础上，创新课程思政开展抓手，亮点频出。

推进会当天，“曹峰思政课程与课程思政协同创新工作室”和“梁文达党建示范工作室”两个“重量级”名师工作室宣布正式成立。谈到工作室工作规划和“硬任务”时，曹峰表示，未来三年，工作室计划完成“四个一”工作目标，即打造一个思政课程和课程思政协同创新的高水平教研创新团队；培育一批标志性研究成果；培养一批青年教师；打造一批思政课程和课程思政的“精彩一课”。党建示范工作室负责人梁文达也同时亮出了“底牌”：工作室将按照新时代高校党建‘双创’工作要求，对标重点任务指南，制定适应学校党建工作的激励制度并开展具体的党建工作。

“八位党总支兼职副书记的受聘、两个工作室的成立，将与我校原有的思政队伍形成合力，共同推进学校大思政体系的形成，推动学校课程思政达到新的水平。”副校长龙建佑谈到。

“未来马克思主义学院教师的力量要不断与学校其他教师的力量有机融合，共同推动课程思政体系的建设和完善。新成立的两个工作室，要进一步细化未来的工作开展计划，为学校的党建引领和课程思政充当‘智库’角色，加强对各系各部门工作的理论指导，不断拓展思政教育新阵地。”学校党委副书记叶忠明对马克思主义学院和两个工作室工作方向进行了定位。

在谈到学校未来开展课程思政要求时，党委书记刘科荣表示，学校层面将结合实际做好顶层设计，努力形成党委统一领导、党政齐抓共管、相关部门联动、系部落实推进、自身特色鲜明的课程思政建设工作格局。