新鲜出炉！一起来看2019年广东中职教育成绩单

今年的《报告》有哪些大家关注的重点？小伙伴们一起来看看吧！

近日，《广东省中等职业教育质量年度报告（2019）》（以下简称《报告》）出炉！《报告》从基本情况、学生发展、质量保障措施、校企合作、社会贡献、政府履责、特色创新、党建工作、问题及对策九方面作出权威分析。今年的《报告》有哪些大家关注的重点？小伙伴们一起来看看吧！

广东有多少所中职学校？

2019年，广东省共有独立设置的中等职业学校426所，较 2018年减少18所，校均规模2018人。

各地市中等职业学校数

注：省属中等职业学校统计在学校所在的地市中。

广东有多少名中职学生？

2019年，全省高中阶段教育招生数、在校生数较2018年均略有增加，其中，中等职业学校招生人数有所增加，在校生规模略有下降。全省中等职业学校招生数为31.48万人，在校生数为85.97万人。与2018年相比，招生增加5.9%。

2019年，中等职业教育在校学生143.74万人（其中，中等职业学校在校生85.97万人，技工学校在校生57.77万人）。

2019年各地市中等职业学校在校生数、招生数

注：省属中等职业学校在校生、招生人数统计在学校所在的地市中，不含技工学校。

广东有多少名中职教师？

2019年，全省中等职业学校的教职工、专任教师、专业教师、双师型教师总数均略有下降，双师型教师比例有所提升，生师比进一步降低。

2018年和2019年全省中等职业学校教师队伍建设情况对比

专任教师具有高级职称、具有本科以上学历、具有硕士以上学历的总数及占比均有所上升，师资结构不断优化。

2018年和2019年全省中等职业学校教师学历、职称情况表

广东中职毕业生就业率有多高？

2019年，全省中等职业学校毕业生共计26.39万人，其中就业人数25.89万人，就业率达98.12%，比2018年提升了0.21个百分点。全省直接就业人数17.20万人，其中对口就业人数15.40万人，对口就业率为89.54%。

2016-2019年全省中等职业学校毕业生就业率

从专业大类来看，除能源与新能源类、资源环境类、医药卫生类外，其余各专业大类的学生就业率均超过95%，财经商贸类、司法服务类、公共管理与服务类、旅游服务类、土木水利类的毕业生就业率分别位列前五位。

2019年全省中等职业学校毕业生各专业大类就业率

我省中职毕业生起薪情况如何？

2019年，广东中等职业学校毕业生就业起薪水平持续向好。全省中等职业学校直接就业毕业生的平均月薪为2248元。其中，起薪在2000元以上的直接就业毕业生数为135815人，占比78.96%，比2018年提高了2.73个百分点；起薪在3000元以上直接就业毕业生数为60930人，占比35.42%，比2018年提高了6个百分点。

2018、2019年全省中等职业学校毕业生就业起薪情况

有多少毕业生选择继续深造？

从毕业生升学情况来看，全省中等职业学校毕业生升学人数持续增加。2019年，全省中等职业学校毕业生升学达到8.69万人，占毕业学生总数的32.94%，升学人数比2018年增加了2.13万人，升学率比2018年提升了9.93个百分点。其中，通过对口单独招生、五年一贯制入学、三二分段、技能拔尖人才面试入学及高职自主招生等考试招生渠道入学人数占比达57.65%。（数据来源：2019年广东省中等职业学校毕业生就业情况分析报告）中等职业教育升学渠道不断拓宽，中等职业学校毕业生的发展选择越来越多。

2019年全省中等职业学校毕业生不同类型考试招生形式的升学渠道

中职学校的专业数量分布结构如何？

2019年全省中职专业布点总数3646个，涵盖教育部专业目录的19个专业大类。同时在加工制造类、文化艺术类、能源与新能源类、资源环境类、休闲保健类、农林牧渔类等专业大类中新增72个专业点。

2018、2019年中等职业学校各专业大类布点数变化情况

我省推进了哪些中职教育教学改革？

积极推进1+X证书制度试点。第一批6个职业技能等级证书试点中，全国中等职业学校试点总数600个，广东省有43所学校80个试点数，占总数的13.3%；第二批10个职业技能等级证书试点中，全国中等职业学校试点总数1041个，广东省有26所中等职业学校65个试点数，占总数的6.2%；两批试点，广东省中等职业学校占全国试点总数的8.8%。

全面推行现代学徒制。清远市政府抓住广东职业教育城落户的先机，成功入选全国第三批现代学制试点城市，市财政每年安排130万元用于试点经费保障，促使学校、行业、企业深层合作，提升了专业教师的行业认识水平和技能水平。

广东省坚持“以赛促建、以赛促教、以赛促学”为指导思想，一直以来坚持将各项技能大赛的选拔标准和选手培养路径转化为日常教育教学的人才培养标准和专业教学标准，在教学中提高教师的教学水平和教育质量，在具体的教学中发现人才、培养人才、选拔人才。中等职业学校学生在世界技能大赛中取得优异成绩。

职业教育技能竞赛有哪些亮眼表现？

2019年8月27日，第45届世界技能大赛在俄罗斯喀山完美闭幕，广州市建筑工程职业学校学生陈子烽砌出五面高标准、高精度、高颜值的艺术墙，在共31支代表队的激烈角逐中脱颖而出，获得砌筑项目冠军。学校也蝉联44届、45届世界技能大赛砌筑项目世界冠军。

佛山市顺德区郑敬诒职业技术学校珠宝专业学生陈奇亮，勇夺“珠宝加工”赛项的银牌，这是我国选手历年参加世界技能大赛珠宝加工项目的最好成绩。

来源：“广东教育”南方号