1252个！广州中考自主招生各校简章发布

采用面谈、人机对话等方式进行综合能力考核

6月16日，广州市招考办发布《2020年广州市普通高中自主招生计划和招生简章汇总表》，今年省属、市属、区属共有23所学校（含校区）进行自主招生，共有1252个招生计划，比去年减少22个招生计划。省、市属示范性普通高中面向全市招生，区属示范性普通高中面向本区招生，老三区（越秀、海珠、荔湾三区）视为三个独立的招生区域面向本区招生。

采用面谈、人机对话等方式进行综合能力考核

其中，华南师范大学附属中学自主招生30人，广东实验中学62人，广东广雅中学73人，广州市执信中学80人，广州市第二中学90人，广州市第六中学73人，广州大学附属中学70人，广州市铁一中学（越秀校区）38人，广州市铁一中学（番禺校区）32人，广州外国语学校26人，广东华侨中学47人，广州市协和中学42人。

记者对比发现，一些学校的自主招生计划相比去年有所变化。广东华侨中学比去年增加8人；广州市真光中学比去年增加8人；广州市第七中学比去年增加9人；广州市协和中学比去年减少6人。

按照规定，广州每区1所区属示范性普通高中（由区教育局选定）可申请开展自主招生。记者对比发现，有些区开展自主招生的学校有所变化，黄埔区去年由广州市玉岩中学开展自主招生，今年变成广州市第八十六中学。

考生需要满足什么条件才能报名自主招生？各校的自主招生简章进行了明确。广东实验中学要求考生初中三年德育评定优良；具有浓厚的学习兴趣，有扎实的文化基础和优秀的学习潜力，综合素质突出，在某一学科领域有突出的认知能力、思维能力和创造能力，富有探究精神。广州市第六中学要求考生具有各类特长及创新潜质，满足三方面特质之一并提供相关证明材料，其中，具有学科特长者初中阶段在数学、物理、化学、生物、信息学等方面具有突出技能或专长并能提供佐证材料，或经学校自招工作组认定具有某种学科特长；具有创新潜质或有高等院校三位正高级的科技教育专家实名推荐；具有突出美术专项技能或有高等美术院校三位正教授实名推荐。

广州市教育局日前发布的《关于做好2020年广州市普通高中学校自主招生工作的通知》提出，成立教育集团的示范性普通高中开展自主招生可适当向集团内初中学校倾斜。多所学校如广东实验中学、广州市执信中学、广州市第二中学、广州市铁一中学发的自主招生简章明确提出，都适当向集团内初中学校倾斜。

综合能力考核如何做？各校有所不同。华南师范大学附属中学将进行初中阶段所获成果认定、数理思维能力评估、物理实验操作能力评估；广东实验中学综合能力考核采用分组面谈的形式，着重考查考生的学科特长与综合素质，其中综合素质30分，学科素养70分；广州市铁一中学主要采用人机对话的方式。围绕学科特长、创新潜质、行为习惯、学习习惯、团队合作、实践能力、身心素质、兴趣爱好、家庭教育等方面对学生进行全面了解，择优进行预录取。

考生最多可填报2所学校

自主招生实行网上报名，考生最多可填报2所普通高中学校。

考生首先要进行网上报名。 6月19日8:30至6月22日17:30，凭考生号和密码登录中考服务平台(https://zhongkao. gzzk. cn/)，选择报名学校，并下载《2020年广州市普通高中学校自主招生报名表》(简称《报名表》，下同)，完成基本信息、个人简介、学科特长和创新潜质情况以及综合表现评价、推荐材料等佐证材料填报后，按指引将《报名表》上传至平台。考生须在6月22日17:30前对报名信息进行确认，逾时未确认的报名信息无效。

学校将确定综合能力考核名单。6月27日前，各校组织开展资格审核，确定参加综合能力考核考生名单。6月28日至7月2日，在广州招考网、各校网站或公告栏公示各校综合能力考核资格考生名单。

志愿填报方面， 7月6日至7月10日，进入各校综合能力考核名单的考生登录中考服务平台在提前批录取前独立招生学校填报志愿。

考核通知方面，7月27日至7月29日，在各校网站公布参加综合能力考核的具体时间和地点；有的学校则要求到校领取考核通知。

综合能力考核方面，8月1日至2日，各校组织开展自主招生综合能力考核。考生需携带身份证、准考证参加综合能力考核。

预录取资格名单公示方面，8月3日至8月7日，在广州招考网、各校网站或公告栏公示预录取资格考生名单。

获得自主招生预录取资格的考生，其初中毕业生学业考试成绩须达到2020年广州市普通高中提前批高分优先投档线方可被正式录取。

南方日报记者 马立敏

来源：“广州教育头条”南方号