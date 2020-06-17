中职生就业率达98.12%

2019年，全省中等职业学校毕业生共计26.39万人，其中就业人数25.89万人，就业率达98.12%。

近日，省教育厅发布了2019年度广东省中等职业教育质量报告。

报告显示，2019年，全省中等职业学校毕业生共计26.39万人，其中就业人数25.89万人，就业率达98.12%；直接就业毕业生的平均月薪为2248元。

全省中职招生人数微增

2019年，我省共有独立设置的中等职业学校426所，较2018年减少18所，校均规模2018人。从区域来看，各地中等职业学校数量差距较大，数量最多的地市为广州市，有82所；其次为湛江市，有42所。

全省高中阶段教育招生数、在校生数较2018年均略有增加，其中，中等职业学校招生人数有所增加，在校生规模略有下降。全省中等职业学校招生数为31.48万人，在校生数为85.97万人。与2018年相比，招生增加5.9%，在校生减少0.9%。

全省中等职业教育经费投入不断提高。2019年，全省中等职业学校财政性教育经费总投入为292.91亿元，比2018年的270.36亿元增加22.55亿元，增长8.34%；全省中等职业学校生均一般公共预算教育事业费支出为17821.52元，比2018年的15045.53元增加2775.99元，增长18.45%。

2019年，全省中等职业学校设施设备条件不断改善，除生均纸质图书略有下降外，校园建设、实训条件、信息化建设等各项指标较2018年均有所增长。

直接就业毕业生，平均月薪2248元

2019年，全省中等职业学校毕业生共计26.39万人，其中就业人数25.89万人，就业率达98.12%，比2018年提升了0.21个百分点。全省直接就业人数17.20万人，其中对口就业人数15.40万人，对口就业率为89.54%。

从专业大类来看，除能源与新能源类、资源环境类、医药卫生类外，其余各专业大类的学生就业率均超过95%，财经商贸类、司法服务类、公共管理与服务类、旅游服务类、土木水利类的毕业生就业率分别位列前五位。

全省中等职业学校直接就业毕业生的平均月薪为2248元。其中，起薪在2000元以上的直接就业毕业生数为135815人，占比78.96%，比2018年提高了2.73个百分点；起薪在3000元以上直接就业毕业生数为60930人，占比35.42%，比2018年提高了6个百分点。起薪低于1500元的有7326人，占比为4.26%，比2018年降低了1.48个百分点。

南方日报记者 钟哲