广州民办学校教师400个入户名额开放申请

根据申请人分值从高至低进行分配

6月15日，广州市教育局发布《2020年广州市民办学校教师入户工作方案》，今年广州民办学校教师入户计划数为400人（不含其他入户途径）。

广州民办学校教师入户的遴选对象为广州市市属及下辖11个区的民办学校教师。参与遴选的教师年龄在45周岁以下（1974年6月30日以后出生）；大专（含大专）以上学历且获得初级（含初级）以上职称，或为本科（含本科）以上学历；持有相应教师资格证；技工学校教师可持有人力资源和社会保障部门（原劳动部门）颁发的技工学校教师上岗资格证；在广州市民办学校连续任教满3年（以合同和社保证明为准，合同和社保证明需一致），近3年年度考核称职及以上；在广州有合法住所；无违法犯罪记录。以上计算时间截至2020年6月30日。

其中，符合《广州市基础教育高层次人才引进办法（试行）》第六条、《广州市职业教育高层次人才引进办法（试行）》第七条所指的高层次人才对象条件的，年龄放宽至男55周岁以下，女50周岁以下，由所在学校上级教育行政主管部门审核其资格后向市教育局提出申请，在名额中优先予以解决。

广州建立民办学校教师入户评分指标体系，对申请入户的民办学校教师的条件进行指标量化，并对每项指标赋予一定分值。如，学历方面，本科及以上学历记20分，大专学历记10分；在广州市民办学校从教时间每月记0.5分。

申请人只需符合申请入户的准入基本条件即可提出入户申请。广州市教育局和广州市人力资源和社会保障局根据申请人分值，从高至低进行分配，由广州市民办学校教师入户工作领导小组核准后，报广州市来穗人员服务管理局审核并公示。申请人按程序获得入户指标后，准予办理入户手续。

如遇评分排名相同的情况，依次按照从教年限长短（在广州市民办学校从教时间长优先）、专业技术资格或职业资格（资格高者优先）、学历高低（学历高优先）、是否持有学位证书（有学位优先）进行确定，如果仍然存在并列情况，以身份证出生日期进行选择（出生早者优先）。

南方日报记者 马立敏