保送入学、经济补助！大学生征兵政策“升级版”发布

2020年将进一步优化大学生征集结构，提高应届大学毕业生征集比例，为部队输送更多高素质兵员。

日前，教育部、中央军委国防动员部联合下发通知，就2020年大学生征兵工作作出部署。通知指出，2020年将进一步优化大学生征集结构，提高应届大学毕业生征集比例，为部队输送更多高素质兵员。

通知还明确，从2021年起，国家将扩大“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生规模，由目前的每年5000人扩大到8000人，重点向“双一流”建设高校倾斜。从2022年起，高职（专科）学生参军退役并完成高职（专科）学业后，可免试入读普通本科或成人本科。“24365”校园招聘服务活动中设立岗位专区，畅通退役大学生士兵求职就业渠道。

【政策解答】

Q:“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生是什么？

A:2016年起，教育部设立“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划，专门招收退役大学生士兵攻读硕士研究生，每年全国共安排5000人，专项专用，不得挪用。2021年起，这项招生计划扩大到8000人，数量大幅增加、力度不断加强。

Q:高职（专科）毕业生退役后可免试专升本需满足哪些条件？

A:需满足的条件如下：

①退役大学生（入伍时为毕业生、在校生或高校新生都可以）。

②高职（专科）毕业。

③从2022年开始执行（不仅是2022年以后毕业的，之前毕业的都可以，只要满足前2点）。

据了解，高职（专科）毕业生及在校生（含高校新生）应征入伍，退役后完成高职（专科）学业的前提下，可免试入读普通本科，或根据意愿入读成人本科。

Q:高校毕业生应征时在哪些方面享优先？

A:①优先报名应征。确定为预征对象的高校毕业生，持《应届毕业生预征对象登记表》，可以到应征地兵役机关做好登记优先应征。

②优先体检政考。确定为预征对象的高校毕业生，未能在规定时间内在学校参加体检政考的，本人持《应届毕业生预征对象登记表》，可在征兵体检时间内报名直接参加体检政考。

③优先审批定兵。审批定兵时，优先批准体检政考合格的高校毕业生入伍。高职(专科)以上文化程度的合格青年未被批准入伍前，不得批准高中文化程度的青年入伍。据省征兵办消息，今年各高校的毕业生征集任务不设上限，合格一个入伍一个，本辖区参军名额不够的，省、市统筹。

④优先安排使用。在安排兵员去向时，将根据高校毕业生的学历、专业和个人特长，优先安排到军兵种或专业技术要求高的部队服役;部队对征集入伍的高校毕业生，优先安排到适合的岗位，充分发挥其专长。

Q:大学生士兵有什么发展空间？

A:①选取士官。同等条件下优先选取士官；优先安排参加专业技术培训；首次选取士官，大学毕业生在高校学习时间视同服役时间（也就是可直接选取为中士）。

②报考军校。专科毕业生士兵，可参加全军统一组织本科层次招生考试，录取有关军队院校培训，学制两年。

③保送入学。大学毕业生士兵参加保送入学对象选拔的，同等条件下优先列为推荐对象，具有本科以上学历的，安排6个月任职培训，具有专科学历的，安排2年本科层次学历培训。

④士兵提干。符合条件的大学毕业生士兵在部队可以提干，主要条件：参加全国普通高等学校招生统一考试，取得全日制本科学历和学士学位，年龄不超过26周岁，入伍一年半以上且在推荐的旅（团）级单位工作半年以上；身体和心理健康，符合军队院校招收学员体格检查标准等。

⑤义务兵退出现役报考公务员、应聘事业单位职位的，在军队服现役经历视为基层工作经历，同等条件下应当优先录用或聘用。

Q:大学生士兵能获得哪些经济补助？

A:经济补助主要有以下几部分组成：

①津贴费。在部队发放，2年共约2万多元，艰苦地区和特殊军兵种单位另有提高。

②退役金。退役时由部队发放，约1万多元。

③家庭优待金。由地方政府发放，共发2年，每年按照不低于当地上一年度城镇常住居民人均可支配收入40%的标准发放；义务兵服役期间个人获得荣誉称号、立功或者获得优秀士兵称号的，其家庭按不同比例增发一次性优待金；对到新疆、西藏等军队确定的高原、边远、艰苦地区服役的义务兵，其家庭优待金按照不低于普通义务兵家庭优待金当年发放标准的2倍发放。

④一次性经济补助金。由地方政府对退出现役的义务兵发放，标准不低于2.5万元。

⑤大学生学费资助。大学生服义务兵役享受学费补偿代偿，本专科生每人每年最高不超过8000元，研究生每人每年最高不超过1.2万元。

⑥大学生毕业生入伍补助。2018至2020年，我省除广州、深圳市以外的19个地级市应征入伍的普通高校全日制本专科（含高职）、研究生、第二学士学位的应（往）届毕业生，以及成人高校招收的普通本专科（含高职）应（往）届毕业生，且服役满2年的，硕（博）士毕业生每人3万元，本科毕业生每人2.5万元，专科毕业生每人2万元。

Q:大学生士兵退役后可享哪些优惠政策？

A:优惠政策主要有以下几部分组成：

①研究生升学政策。普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后3年内参加全国硕士研究生招生考试，初试总分加10分，同等条件下优先录取；在部队荣立二等功及以上的，符合研究生报名条件的可免试（指初试）攻读硕士研究生。拥有硕士研究生推免资格的高校，每年安排不低于2%的推免生招生计划，专门招收本校应届毕业的退役大学生士兵免试攻读硕士研究生。

②招录招聘政策。

公务员招录：将全省退役大学生士兵招录公务员工作纳入公务员录用“四级联考”，2020年全省至少安排400名指标，与大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目统筹安排职位，重点向基层一线单位倾斜，职位设置指标由省级公务员主管部门根据各地区退役大学生士兵数量按比例分配下达。

事业单位招聘：具有本科学历学士学位退役大学生士兵参加粤东西北乡镇事业单位专项公开招聘的，可报考免笔试岗位，不受岗位职称、执业资格、工作年限、户籍等条件的限制，同等条件下优先聘用。

国有企业单位定向招聘：每年国有企业在新招聘职工时，拿出一定数量的岗位定向招聘全省退役大学生士兵，招聘数量不低于当年退役大学生士兵人数的15%。

③落户政策。在广东省入伍的全日制在校大学生退役继续完成学业后和在广东省入伍的全日制大学毕业生退役后，一年内被入伍地接收的，可在当地办理落户手续。

南方日报记者 祁雷