广州美术学院美术教育学院2020届毕业展16日云开展

本届毕业展以“疫情下的生活”视角探索创作的本质，同时从专业的维度回应疫情对教育的挑战，并通过线上线下多渠道呈现了教育新语境下的独特作品，展现了学生的强适应力与教育情怀

南方网讯（记者/翁子盈）在疫情的考验下，美术能做什么？教育能做什么？6月16日，广州美术学院美术教育学院2020年毕业展在线上云展厅举行。89名本科毕业生，22名研究生毕业生通过创作，共同呈现毕业生对重要社会议题的专业思考。

据美术教育学院党总支书记兼副院长吴慧平和主管教学的副院长王朝虹介绍，本届毕业展以“疫情下的生活”视角探索创作的本质，同时从专业的维度回应疫情对教育的挑战，并通过线上线下多渠道呈现了教育新语境下的独特作品，展现了学生的强适应力与教育情怀。

今年受疫情影响，学院各专业方向毕业生的研究主题发生了明显变化。如工艺方向的毕业生转而探索生活和日常材料的表现力，尝试打破立体语言的单一造型方式，融合手绘、视频、动画、虚拟模型来开展创作；国画方向的作品更注重个体对生活的感悟和文化的反思，强调创作过程的情感体验和表达。

此外，疫情迫使教学转移到线上，“线上艺术教育项目创新的研究与实践”和“教育与服务的关系”成为本届学生毕业设计的热门主题。艺术教育专业的学生紧围绕自然教育领域、特殊儿童教育领域、疫情间家庭教育领域、非遗传承人文领域、玻璃工艺与传统文化结合领域等多领域开展对教学内容的发掘。设计与应用方向的创作则结合设计与教育的特点，广泛关注社会话题，如学龄前儿童家庭教育、原生家庭与性格养成、设计审美的社会教育等多维度来开展研究。

呈现形式上，毕业生则从“在线教学平台特性”、“线下教学应用场景”、“用户使用习惯”三位一体的“在线教学场景”进行探索，研发“系统性”“碎片化”的艺术教育教学内容，形成由“短视频、教案、课件、教具”阵列的在线教育课程。

学院认为，疫情让学生对生活有更深的窥见，可以重新定义创作，发现生活，反思创作与个体、生活、教育、传播之间的关系，也促进教育加快形成新格局，教学对象、教学场景、教学内容、教学方式、教学目标都渐形成了新时态。本届展览将由外而内，重新拥抱生活，挑战不确定，凸显教育定义未来的意义。