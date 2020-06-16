2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生报名确认公告

2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）报名确认工作将于6月15日开始。

据广东省教育考试院通知，2020年普通高校联合招收华侨港澳台学生（以下简称全国联招）报名确认工作将于6月15日开始。3月15日前已完成网上报名的考生，务必于6月20日前网上提交报名确认信息。未网上报名的学生不能进行报名确认。具体如下：

一、报名确认方式

（一）港澳台考生取消现场确认，调整为网上报名确认，由各考区负责确认在本考区考试的港澳台考生报名资格。报名确认流程见附件1。

（二）华侨考生仍实行现场报名确认，由广州报名点（暨南大学）负责。报名确认流程见附件2。

二、时间安排

（一）6月15-20日，已完成网上报名的所有考生登录全国联招管理系统（网址：http://www.eeagd.edu.cn/lzks/，以下简称系统）提交报名确认信息，包括选择考试地点、网上缴付报考费（仅限在内地考试的考生，报考费550元人民币/人）、华侨考生预约现场确认时间；

（二）6月25日前，报名点对港澳台考生进行网上确认；

（三）6月25日前，港澳台考生登录系统查看本人报名确认结果。确认不通过的考生可更正有关信息，6月27日前再次提交；

（四）6月30日前，港澳台考生完成网上报名确认；

（五）7月5日前，在香港、澳门考试的考生缴费完毕（缴费事项由港澳考区自行公布）；

（六）7月10日前，华侨考生完成现场报名确认（现场报名确认办法及要求由广州报名点公布）。

（七）请考生做好7月底至8月初考试的准备，具体时间另行通知。所有考生务必在6月20日前网上提交报名确认信息，逾期不得提交，提交成功报名状态显示为“待确认”。提交信息后，应及时登录系统查看确认结果。确认不通过的港澳台考生务必在6月27日前更正后重新提交，逾期不再受理。

三、相关说明

（一）持香港、澳门地区高中学历的港澳台考生必须在毕业中学所在地的香港或澳门参加考试。华侨考生须在广州报名点进行现场报名确认，考试地点可以选择北京、上海、福州或广州。

（二）受疫情影响，考生个人证件于2019年12月31日至考试时过期没能及时更换的，可使用原证件参加考试。报到入学时，由高校对考生证件进行复查。个别华侨考生暂时无法提供中国驻外使（领）馆出具的居留权认证书或国外学历认证书的，报名确认时先提供居留权资料、成绩单和高中毕业证书（明），居留权或国外学历认证书在录取之后补交广州报名点（暨南大学）复核。

（三）受疫情影响，各地对入境人员检验检疫要求有不同限制，考生报名确认前应充分考虑此因素并做好相关准备，根据本人情况选择考点。

（四）报名确认通过不代表通过报名资格审核。经有关部门核查不符合身份资格或学历资格的考生，一律不得参加考试和录取，已被录取的取消录取资格。

四、负责机构及联系方式

（一）联招办：联系电话020-89338633转7。

（二）北京考区北京市高校招生办公室：联系电话010-89193989，010-82837212，负责在北京考试的港澳台考生报名确认工作。

（三）上海考区上海市高校招生办公室：联系电话021-35367070，负责在上海考试的港澳台考生报名确认工作。

（四）福建考区福建省教育考试院：联系电话0591-86215678，负责在福州考试的港澳台考生报名确认工作。

（五）广州考区报名点（暨南大学）：联系电话020-85220130，负责所有华侨考生及在广州考试的港澳台考生的报名确认工作。

（六）香港考区香港考试及评核局：联系电话00852-36288787，00852-36288711，负责在香港考试的港澳台考生报名确认工作。

（七）澳门考区澳门特别行政区政府高等教育局：联系电话00853-28563033，负责在澳门考试的港澳台考生报名确认工作。