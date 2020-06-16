广州理工学院公示，或为广东第二所独立学院转设民办高校

根据教育部官网信息，新一批拟同意设置本科高等学校名单向社会公示。

根据教育部官网信息，新一批拟同意设置本科高等学校名单向社会公示。其中，教育部拟同意广东技术师范大学天河学院转设为独立设置的民办普通本科学校，转设后名称为广州理工学院。所有流程合规合法完成之后，广州理工学院有望成为广东第二所由独立学院成功转设的民办高校。

详细通知如下：

根据《高等教育法》《普通高等学校设置暂行条例》和《普通本科学校设置暂行规定》等有关规定，经第七届全国高等学校设置评议委员会专家考察和评议，并经党组会审议，拟同意广东技术师范大学天河学院、中原工学院信息商务学院、湖南工商大学北津学院转设为独立设置的民办普通本科学校，湖南软件职业学院开展本科层次职业教育试点，现将学校名单等信息向社会公示。

公示时间为2020年6月11日至6月25日。公示期内，如有不同意见，请本着实事求是的原则，通过邮寄或电子邮件等方式实名反映。我们将对反映问题进行调查核实，并为反映人保密。

通信地址：北京市西单大木仓胡同37号教育部发展规划司；邮编：100816

传真：010-66020442

电子邮箱：ghsszc@moe.edu.cn

附件：拟同意设置本科高等学校名单

教育部发展规划司

2020年6月11日

南方日报记者 杜玮淦