广州民办初中网上报名15日开始

28日期填报志愿，可填1至2个平行志愿，电脑派位7月2日进行

6月15日至20日，广州将进行民办初中网上报名。6月12日，广州市教育局发布《广州市民办初中招生网上报名指引》（下称《指引》），明确民办初中报名事项。

《指引》指出，报名对象包括符合条件且有意向报读广州民办初中的小学毕业生，网上报名时间为6月15日至20日，每天8时30分至22时30分。在规定时间内，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http：//zs.gzeducms.cn），真实准确填写报名信息。

广州市教育局提醒，在网上信息采集之前，适龄儿童本人或其父母或其他法定监护人应关注持有证件（包括在广州办理的广东省居住证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人签证证件等）的有效期，确保在信息采集期间证件有效。为确保顺利完成网上报名，建议使用Chrome（谷歌）浏览器操作。如在填报信息过程中出现显示不全或无法显示等情况，建议改用Chrome（谷歌）浏览器进行填报，或使用手机微信扫描招生报名系统首页二维码进行填报。

网上填报志愿时间为6月28日至29日每天8时30分至23时，6月30日8时30分至16时。请家长留意填报志愿截止时间，截止时间后将不能再填报。在规定时间内，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http：//zs.gzeducms.cn），填报1至2个平行志愿。

广州市教育局提醒，关于适龄儿童及其监护人的户籍信息、居住证信息等，原则上以6月20日信息采集结束时点与有关部门数据核验匹配结果为准，作为匹配填报志愿学校所在区的依据。

7月2日，各区教育局统一组织实施电脑派位工作。7月9日至10日每天8时30分至21时30分，家长可登录广州市义务教育学校招生报名系统（http：//zs.gzeducms.cn）进行录取确认。

7月11日，各区、各民办初中学校根据疫情防控工作要求组织现场注册。请家长留意区教育行政部门或确认录取学校的通知要求，按要求到确认录取学校进行注册。

7月20日至21日进行第1次补录，8月25日至26日进行第2次补录。有需要的适龄儿童可按各区规定参加补录，家长可留意区教育行政部门的通知要求。

南方日报记者 马立敏