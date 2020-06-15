广州体育中考开考，今年选择长跑人数下降三成

今年共有92918人参加体育中考，比去年增加了2000多人。

今天，广州体育中考在天河、越秀、荔湾、海珠和增城五个区率先开考，首批共有4424名学生参加。据广州市招考办公布，今年共有92918人参加体育中考，比去年增加了2000多人。

参加耐力跑项目人数下降三成多

2020年广州体育中考将从6月13日起开考，6月底前完成。据了解，今年体育中考不设必考科目，学生可从长跑（女生800米，男生1000米）、游泳、跳绳、立定跳远、三级蛙跳、投掷实心球和推铅球等七个项目中，选择两个项目进行考试。选择游泳项目的考生可再多选一项作为备考项。择考的特殊考生可只选择一项进行考试。新冠肺炎考生可作为特殊考生，可以申请缓考、择考或免考。如申请免考，此类考生的统一考试成绩按全市普通考生统一考试最终成绩平均分计算。其他特殊类考生考试办法保持不变。

市招办主任唐宏武在新闻通气会上公布了中考的相关数据。今年共有92918名考生参加体育中考，比去年多了2000多人。其中，普通考生有91162人，择考生为1259人，免考生426人，特殊考生6人，缓考生65人。在今年七选二的考试项目中，选择耐力跑的项目有58797人，比去年下降了32%；选择游泳项目有514人，比去年减少173人。选择“三跳两投”项目的学生有所增加。

11区每个区各设1个备用考点

疫情防控期间，今年的体育中考在考务上也做了调整。为了避免聚集，在今天的广州一中考场上只有广州四中的学生参加考试。全市共有18个考点，除了白云、黄埔、番禺各有两个考点外，其余8区各有1个，此外还有3个特殊考点，1个游泳考点。同时，每区各设立一个备用考点。

考虑到高温天气，市招办根据各考试项目的特点，在考试时间上做了调整。如耐力跑项目会安排在早上或下午较晚的时间进行，三跳两投项目安排在室内或有遮阳的地方进行。

遇极端天气是否停考由考场主考决定

最近台风天气较多，有何应急预案？唐宏武表示，是否停考可由考点主考决定。按照应急预案，如果考生已经到了考点，考点工作人员会将考生妥善安排在候考避雨的场所，提供一些人性化的服务，比如温开水、姜糖水安抚考生的情绪。”如果候考时间长，我们还要求考点要为我们考生在饮食服务方面提供一些便利，主考会根据情况有权决定是否停考。一旦雨停以后迅速的组织考点清除积水，恢复考试。”

如果遇到暴雨情况，考生在学校还没有出发到考点，该怎么做？唐宏武称，对于没有到达考点的考生，考点与送考学校会及时沟通，视情况来判断下一步怎么做，不要让考生在路途中遇到暴雨，就地避险，或者是原地等候考务通知。”因天气等客观原因，导致考试进程受到影响的，我们已经跟各个区明确，各区可以在考试期内，调整考试批次，适当延长考试时间，前提是确保考试和考生的平安安全。”

南方都市报记者 梁艳燕