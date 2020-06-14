教育部长陈宝生：5个狠抓，坚持最高标准最严要求做好2020年高考工作

务求把各项工作做得更深更细更扎实，确保高考防疫和考试安全万无一失

6月11日，教育部会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位召开电视电话会议，贯彻落实党中央、国务院关于做好今年高考工作的总体要求，分析研判形势，全面动员和部署做好2020年高考工作。教育部党组书记、部长陈宝生，公安部党委委员、副部长林锐，国家卫健委党组成员、副主任李斌等出席会议并讲话。

如何做好全国普通高校招生考试安全工作，陈宝生部长这样说：

陈宝生：拿出战时状态、战时标准、战时举措，务求把各项工作做得更深更细更扎实，确保高考防疫和考试安全万无一失

陈宝生指出，党中央、国务院高度重视今年高考工作。习近平总书记等中央领导同志的重要批示指示，为我们做好今年高考工作指明了方向，提供了根本遵循，教育系统要深刻学习领会，坚决贯彻落实。要深刻认识今年高考工作的严峻性、复杂性，强化风险意识，应对好疫情防控、考试时间变化、新高考改革落地、考试安全工作、营造良好舆论环境等方面面临的挑战，拿出战时状态、战时标准、战时举措，务求把各项工作做得更深更细更扎实，确保高考防疫和考试安全万无一失。

陈宝生：教育系统要统筹抓好常态化疫情防控和高考工作，坚持最高标准、最严要求

陈宝生强调，教育系统要统筹抓好常态化疫情防控和高考工作，坚持最高标准、最严要求，一切工作要慎之又慎、细之又细。要加强组织领导，狠抓责任落实，严格压实责任，严格督促检查，严格执纪问责，坚持考场防疫必查、安全保密必查、应急演练必查、招生录取必查，把各项工作要求抓细、抓实、抓到位。

一是狠抓疫情防控，确保健康高考。要时刻绷紧疫情防控这根弦，周密制订和严格落实防疫方案，防疫培训做到全覆盖。

二是狠抓考试安全，确保公平高考。要保证试题试卷安全，狠抓考场纪律，高压治理考试作弊。

三是狠抓深化改革，确保平稳高考。高考综合改革要平稳落地，强基计划要平稳起步，高考内容改革要平稳实施，专项计划和高职扩招等任务要平稳完成。

四是狠抓考生服务，确保温馨高考。要细化优化教学安排，切实加强心理辅导，细致做好服务保障。

五是狠抓宣传引导，确保诚信高考。要强化正面宣传、警示教育，防止招生诈骗等有害信息传播，及时回应社会和考生的关切。

林锐指出，今年高考面临特殊的国际国内形势，各级公安机关要切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，提高政治站位、强化责任担当，与教育等相关部门通力合作，认真落实各项高考安保措施，努力为广大考生创造安全稳定的考试环境。要加强重点清理整治，强化网上巡查管控，依法严厉打击各类涉考违法犯罪。要强化考点周边环境整治，加强考点周边巡逻防控，全力维护良好高考秩序。要进一步强化高考安保和疫情联防联控，指导考点落实常态化疫情防控措施，持续开展“护航高考交警同行”等公益活动，对考前因需要加急办理居民身份证的考生予以优先受理、优先制证，切实做好服务保障工作，确保高考安全顺利举行。

李斌指出，做好卫生保障工作是考试安全工作中非常重要的环节。各级卫生健康部门要认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，从讲大局、维护社会稳定、保障考生权益的高度出发，本着健康优先、生命至上的宗旨，积极配合教育等相关部门，全力以赴做好高考期间卫生防疫、医疗卫生和救治保障，加大考点及周边场所卫生监测和监督检查力度，加强考生健康防护和心理疏导，科学精准落实好卫生保障工作。各地要在党委、政府领导下，积极发挥联席会议工作机制作用，建立完善工作机制和工作制度，压实卫生保障措施，进一步完善突发公共卫生事件应急预案，有针对性开展应急演练，确保一旦发生情况快速响应，及时有效应对，确保高考工作安全、平稳、有序开展。

教育部党组成员、副部长翁铁慧主持会议。中央网信办、工信部、国家保密局有关部门负责人就加强考试环境综合治理、确保高考安全等保障工作进行了部署。

会议在北京设主会场，31个省（区、市）及各地（市、州、盟）、县（市、区、旗）设分会场。

来源：教育部政务新媒体“微言教育”