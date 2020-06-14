穗中考英语听说26日开考

6月11日，广州市招考办发布《2020年广州市初中毕业生学业考试英语听说考试考生防疫温馨提示》(下称《提示》)，2020年广州市初中毕业生学业考试(下称“中考”)英语听说考试将于6月26日至28日举行。

6月11日，广州市招考办发布《2020年广州市初中毕业生学业考试英语听说考试考生防疫温馨提示》(下称《提示》)，2020年广州市初中毕业生学业考试(下称“中考”)英语听说考试将于6月26日至28日举行。6月12日起，广州市初中学校应届生每天通过“穗康”微信小程序的学生健康卡，返穗生、往届生等社会考生每天通过“穗康”微信小程序的健康自查上报功能进行健康监测登记。

根据《提示》，未注册“穗康码”的考生不予打印准考证。考生须如实填写《2020年广州市初中毕业生学业考试英语听说考试个人健康卡及安全考试承诺书》，于考试当天交考点工作人员。

考前14天内出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等疑似症状，应立即报告学校或区招考办，及时就医排查。有疑似症状，考前14天内从境外或中高风险地区返穗，或“穗康码”红码的考生须提供考前7天内核酸检测阴性证明方可参加考试。

每个时段开考前45分钟(规模较大考点可提前至考前60分钟)，考点组织考生，沿体温检测通道，分散有序入场。所有考生要求佩戴口罩，逐一检测体温，核查准考证、身份证等。出现体温异常的考生，应根据卫生防疫人员指引，在临时观察区进行观察评估后作下一步处置。每个时段开考前15分钟，禁止迟到考生进入考点。

考生进入考点后，按考务人员指引进行手部清洁消毒，再进入候考室、备考室进行违禁物品检查和进一步身份核验等工作。考生在候考室、备考室候考期间应佩戴口罩，与他人保持安全间距。

根据《提示》，是否佩戴口罩参加考试由考生自己决定。经检测，一次性医用口罩对录音影响不大。不建议佩戴N95(KN95)口罩。

每场次考试结束后，考生须摘除使用过的麦克风防护套，戴口罩有序离开考场，将使用过的麦克风防护套投进考场出口通道的垃圾桶，并及时洗手清洁。

确定为新冠肺炎密切接触者、诊断为疑似/确诊新冠肺炎病例、诊断为新冠病毒无症状感染者的考生，或未能及时提供核酸检测阴性证明等不具备考试条件的考生，凭相关诊断证明，经区招考办审核后，由广州市招考办在中考文化课考试后另行安排时间补考。

广州市招考办提醒，考生在临考和考试期间要保持作息规律，睡眠充足，注意饮食均衡，调节心态，以积极饱满的精神状态迎接考试，努力考出水平考出实力。

来源：南方日报

记者：马立敏

通讯员：穗考宣