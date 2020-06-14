斩断伸向教育、伸向孩子黑手

国务院港澳办发言人12日应询表示，香港的教育必须坚守“一国两制”的正确方向。教育管理部门和有关机构要把规矩用起来，斩断伸向教育、伸向孩子的黑手。

国务院港澳办发言人12日应询表示，香港的教育必须坚守“一国两制”的正确方向。教育管理部门和有关机构要把规矩用起来，斩断伸向教育、伸向孩子的黑手。

有记者问，近日，“香港众志”以所谓“中学生行动筹备平台”的名义发起“罢课公投”，借此反对涉港国家安全立法。请问对此有何看法?

国务院港澳办发言人在答问时作上述表示。发言人指出，自5月28日全国人大作出有关决定以来，在国家层面建立健全香港维护国家安全的法律制度和执行机制的必要性、紧迫性已经得到香港社会的普遍认同。在全国人大常委会依照法定程序展开立法之际，一些自知其罪的“港独”分子正想方设法借外部势力特辟的所谓“绿色通道”潜出外国，一些自知理屈的纵暴分子开始把“港独”旗幡落在自己身上的碎影抖落，但仍有人把黑手伸向学校，伸向未成年人，搞所谓中学生罢课行动，企图把学生当作其阻止全国人大常委会通过涉港国家安全立法的“炮弹”和“工具”，其用心何其歹毒!其行为何其卑劣!“香港众志”以及黄之锋、郑家朗之流是在为自己的罪行录上再添下重重的一笔。

发言人说，毫无疑问，在香港不少学校里，教育已严重偏离“一国两制”的正确方向。“港独”思想和鼓吹暴力在校园蔓延。有教师公然宣称鸦片战争时英国侵略中国是为了消灭鸦片，还有考评局竟然出题问考生是否同意“1900—1945年间，日本为中国带来的利多于弊”。有通识科教师在网上诅咒“黑警死全家”，有中学助理校长诅咒警察子女“活不过7岁”。在校园外，一个又一个蛊惑人心的歪理邪说被炮制出来，并堂而皇之传进学校：戴耀廷长期鼓吹“违法达义”，梁家杰公然声称暴力是解决问题的一种方式，杨岳桥则恬不知耻地煽惑年轻人“留案底的人生更精彩”。讲台已被污染，课堂已不安静，香港的教育乱象如不刹住，香港的政治乱象将无休无止!

发言人强调，香港的教育必须坚守“一国两制”的正确方向，必须坚守爱国、法治、自强、包容、和谐等香港的核心价值观，必须让一切煽动“港独”、暴力的言论在学校绝迹。全社会都应当积极行动起来。教育管理部门和有关机构要恪尽职守，依法履职、依法尽责，要把规矩用起来，斩断伸向教育、伸向孩子的黑手。

■声音

我外交部：

外部势力越干涉香港事务中方推进香港国安立法决心越坚定

针对英国政府11日发表最新一份《香港问题半年报告》一事，外交部发言人华春莹12日在例行记者会上表示，中方对英国政府定期发表所谓报告干涉香港事务的错误做法表示强烈不满。外部势力越是对香港事务横加干涉，中方推进香港国安立法的决心越是坚定不移。

华春莹表示，香港事务是中国内政，任何外国政府、组织或个人都无权干预。英方对香港无主权、无治权、无监督权，也不存在所谓“责任”。

她表示，关于香港国家安全立法，中方已多次阐明严正立场。“我要强调，中国政府全面准确贯彻‘一国两制’方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，维护香港长期繁荣稳定的决心坚定不移。”

华春莹说，香港是中国的香港，英方应正视现实，尊重中国主权、安全和统一，停止以任何方式干预香港事务。

香港中联办：

支持香港特区建立健全与“一国两制”相适应教育体系

中央人民政府驻香港特区联络办公室发言人12日发表谈话表示，近日有激进团体针对香港国安立法在学校煽动联署、罢课，特区政府有关官员和专责部门表达了坚决反对的严正立场，要求校方立即劝阻和严肃处理。中联办支持特区政府相关表态，支持采取有效措施维护校园安全和稳定。

发言人指出，香港的成功来之不易，教育事业为香港的繁荣发展奠定了人才基础。但必须看到的是，近年来有政治团体和别有用心的政治势力千方百计地把政治带入校园，令学校的正常教学秩序受到极大冲击。

发言人强调，香港教育乱象暴露出来的一个突出问题，就是国家观念与国民身份认同在不少青年学生身上的严重缺失。回归祖国之后，香港宪制秩序发生根本变化，结束一百多年被殖民的历史，成为中华人民共和国的一个特别行政区。对于香港的教育而言，这一历史性转折喻示着，香港社会各界和教育工作者有一个共同的使命，就是要建立年青一代对“一国两制”的价值认同。

发言人指出，教育有着鲜明的主权属性，在培养合格国民、厚植家国情怀这个大是大非问题上，只有“一国”之责，没有“两制”之分。基本法赋予了特别行政区政府自行制定有关教育发展和改进政策的权利，这体现中央对特区的授权，也说明办好教育是特区政府义不容辞的主体责任。中央政府坚定支持特区政府行使教育管治权，加强宪法和基本法教育，加强国家安全教育，加强国民教育和国情教育，建立健全与“一国两制”相适应的教育体系。