想成为舰载机飞行员吗？广东海航实验班招生！

2020年华南师范大学附属中学海军航空实验班计划面向全省招收50名应届初中毕业生

为探索建立军地合作、超前培育、精确高效招飞培养新模式，超前储备热爱海空、适合飞行、素质全面的精英人才，为将来遴选舰载机飞行员提供有力支撑，经海军、国家教育部和广东省教育厅批准，由华南师范大学附属中学承办广东省海军航空实验班，自2019年起面向全省招收初中毕业生。

记者了解到，招生坚持公平、公正、公开原则，充分尊重学生及家长意愿，择优录取政治合格、品学兼优、身心素质过硬且志愿从事军事飞行的应届初中毕业生。2020年华南师范大学附属中学海军航空实验班计划面向全省招收50名应届初中毕业生，单列计划，提前录取。

报名条件

1.自然条件。

初中应届毕业生，男性，2003年9月1日至2006年8月31日之间出生（以出生证明或身份证日期为准），具有广东省学籍和海军开招省份户籍，符合广东中考、高考报名条件。

海军开招省份为北京、天津、重庆、河北、河南、辽宁、黑龙江、湖南、安徽、山东、江苏、浙江、江西、湖北、甘肃、山西、内蒙古、陕西、吉林、广东、福建、四川、宁夏。

2.政治条件。

热爱祖国，热爱中国共产党，热爱人民军队；立志海空飞行，献身国防事业；本人自愿，家长（监护人）同意；本人现实表现良好，家庭成员政治历史清白。

3.身体条件。

身体健康，身高在160-180cm之间；体重在标准体重的80%至130%之间（标准体重kg=身高cm-110）；双眼裸眼远视力“E”字表检测均在1.2以上，未做过视力矫治手术或戴角膜塑形镜矫正，无色盲、色弱、斜视；无口吃、文身、刺字等。

4.心理品质条件。

对飞行有较强的兴趣和愿望，心胸宽广，性格开朗；大胆果敢，意志力坚强；情绪稳定，控制力强；理解、记忆等智力水平较高；思维敏捷，反应灵活，四肢协调，方位判断准，模仿能力强。

5.文化条件。

学习成绩优秀，预估中考成绩达到省级示范性高中录取要求，外语限英语，高中须选修物理。

选拔基本流程

1.个人自主报名。

报名时间及方式

1.报名时间

即日起至2020年6月16日（具体以网站通知为准）

2.报名方式（二选一）

（1）个人网上报名

学生本人对照公布的报名条件，评估各项条件达标后，登录网址http://gdhj.hsfz.net.cn （华南师范大学附属中学海军航空实验班招生网服务平台，下称“招生网服务平台”）报名。

自主完成网上报名下载、打印《报名表》和《初选体检表》。报名表由学生本人如实填写，经校医室或医院进行相关项目的体检后，由校医或医生填写《初选体检表》并盖医院或学校公章。

填写完成后，学生将报名表和初选体检表拍照上传到招生网服务平台，完成报名。报名截止时间：2020年6月16日（具体以网站通知为准）。

（2）学校推荐报名

初中学校根据学生报考意向和综合条件，遴选确定本校推荐对象，统一组织网上报名。报名截止时间：2020年6月16日（具体以网站通知为准）。

①信息审核。

华南师范大学附属中学配合海军招飞机构，依照相关要求和广东省中招相关政策，对学生报名信息进行审核。报名学生可于报名截止时间后登录招生网服务平台查询审核结果，通过审核的学生将获得《海军青少年航校2020年招生初选资格证》，请自行下载、打印并签名保管。

②初选考察。

海军招飞机构会同华南师范大学附属中学依据报名条件对学生身体、文化条件进行审核考察。通过信息审核，获得初选资格证的考生按照资格证上的安排参加综合素质测试，按照综合素质测试成绩由高到低按一定比例确定进入定选，定选名单在华南师范大学附属中学海军航空实验班招生网服务平台公布。学生自行登录招生网服务平台下载、打印定选资格证并签名保管。

③定选考察。

按照军队招飞政治考核工作规定、《海军青少年航空学校招生体格检查标准》和海军招飞心理选拔条件标准，对获得定选资格的考生进行政治考核、体格检查、心理品质测试和综合素质（含语文、数学、英语和物理等四科文化水平）考核，确定定选考核合格学生。

④审核录取。

按照招生计划数，由华南师范大学附属中学在定选考核合格考生中按照综合素质考核成绩，并参考初中学业水平成绩，确定拟录取名单。拟录取名单报广东省教育厅和海军招飞机构审批，并向社会公布录取结果，确保公平公正和生源质量。因合格生源不足或其他原因未达到招生计划数的，视情予以补录。

⑤签订协议。

由海军招飞机构和华南师范大学附属中学、学生本人及家长（监护人）签订三方培养协议，明确各方权利、责任和义务。

教育管理

1.课程安排。

在完成国家规定课程学习的基础上，增设海军航空特色教育训练课程。海军航空特色教育训练主要包括国防教育、海军知识、航空理论、军事体育、心理训练、体验飞行等内容。

2.管理模式。

海航班学生管理遵循青少年成长规律，适度增加海军航空特色管理，实行单独编班，模拟营连管理模式，统一着装、在校食宿，加强纪律作风养成。

3.师资配备。

华南师范大学附属中学选派业务精湛、责任心强的优秀教师担任航空实验班班主任和任课教师。海军选派相关专家和教官定期到校进行国防教育和训练辅导。

4.调整交流。

海军招飞机构每年组织海航班学生进行综合考核。学生因政治、思想、身体、学业等原因，不适合继续在海航班培养的，根据有关规定调整分流并解除培养协议。

待遇保障

1.招考阶段。

对海军航空实验班报名学生，不收取任何费用，定选体检费由海军招飞机构统一负责。参加定选的学生由海军招飞机构免费安排食宿，并按规定标准报销往返路费。（个人提供的《报名表》和《初选体检表》弄虚作假、明显不符的不予以报销）

2.就读阶段。

海航班学生免收学费和住宿费，统一发放被装，按月发放伙食补助和生活补贴。

3.毕业及高招录取阶段。

高三时，海航班学生统一参加海军招飞选拔检测，检测合格的海航班毕业学生，高考提前批志愿必须根据培养协议首先填报海军航空大学航空飞行与指挥专业，依据高考成绩和招飞选拔专业成绩，参考学生综合素质评价等择优录取。综合成绩优异的，将推荐到北京大学、清华大学和北京航空航天大学进行“双学籍”培养。未录取为飞行学员的海航班毕业学生正常参加全国高等学校招生录取。

以上通知内容如有变化，以下发的正式招生简章为准。

海军航空班报名系统：http://gdhj.hsfz.net.cn

海军招飞网：http://www.hjzf.mil.cn

咨询QQ群：334194920（推荐使用此咨询方式）

咨询电话：020-38630563 020-38630580

监督电话：020-38630063

南方日报记者 祁雷 钟哲