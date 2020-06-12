东莞校企合作洽谈会“云上”启动

“云上洽谈会”平台，线上服务24小时“不打烊”

如今，只需在页面轻轻点击，东莞的企业就能够和数百院校实现供需对接，帮助毕业生找到心仪的工作。10日上午，由广东省人力资源和社会保障厅、东莞市人民政府主办的2020年东莞市（第十一届）校企合作洽谈会在线上开幕。活动启动当天推出“云上洽谈会”平台，打破了时空的限制，线上服务24小时“不打烊”。

在不到20天的时间，有1320家东莞企业和400家全国各地院校报名参会，参会的企业、院校数量均创下历届洽谈会最高纪录。

与以往不同的是，今年的校企合作洽谈会首次从线下搬到线上，推出“云上洽谈会”平台，设置综合展示、院校展厅、企业展厅、直播专区、求职专区等。为了更好地推动粤港澳大湾区校企的交流合作，今年“云上洽谈会”创新开设了“港澳院校专区”，港澳院校的报名参会数量明显增加。

2010年，为满足东莞产业转型升级之下企业对人才的需求，东莞市成功举办首届校企合作洽谈会，“校企合作”模式应运而生，政府搭台为企业和院校架起沟通合作的桥梁。

“校企合作洽谈会连续举办10年，共促成1万多家次企业、2400多家次院校进行校企合作洽谈，成为东莞校企合作的成功模式、人力资源开发的金字招牌。”东莞市人力资源和社会保障局局长司琪说。

今年受疫情影响，高校毕业生就业面临新的挑战。东莞在抓好疫情防控工作前提下，围绕“六稳”“六保”工作要求持续发力，校企合作洽谈会站在新的起点上更具意义。

中山大学岭南学院经济系教授林江对东莞的“云上洽谈会”持肯定态度，“大数据可以让用人单位尽快对接应聘者，而且是在海量申请者里进行筛选之后找出心仪的候选人，应聘者也可以通过大数据来寻找心目中的用人单位。双方都是在节省中间环节的基础上进行直接对接，也较大地节省了沟通、交通成本。”

林江认为，在疫情防控背景下，这将大大提升对接成功的概率，包括寻找工作成功的概率以及招聘员工成功的概率，最终实现东莞稳就业的目标。

“此外，学校也可以通过云计算和大数据来分析和判断需要推荐怎么样的人才参加东莞的‘云上洽谈会’，并且根据成功对接的案例以调整学校的办学专业设置和人才培养方向等，这对于学校更有效地培养能够为社会所用的人才至关重要。”林江说。

南方日报记者 龚名扬