珠海政府工作报告里的3个教育关键词

2020年珠海政府工作报告教育工作安排关键词。

6月9日，珠海市市长姚奕生在珠海市九届人大八次会议上作政府工作报告。今年报告中有多处有关教育的内容，在两会代表委员中引起强烈反响。

会后，记者第一时间梳理了政府工作报告里2020年工作安排的教育关键词。

关键词1：增加优质公办学位

【报告原文】

实施学前教育“5080”攻坚行动，加快建设一批中小学校。

增加优质公共学位。建成幼儿园20所，新增学位7380个。新建和改扩建10所中小学，新增学位1.19万个。

【解读】

近些年珠海政府工作报告里，每年都会把增加公办学位纳入到十件民生实事中，但今年这项工作提到了前所未有的“高度”：作为2020年珠海市十件民生实事之首提出来。

“增加优质公办学位”作为十件民生实事之首提出来，背后反映了珠海市委市政府的执政理念：坚持目标导向、问题导向、需求导向，坚持以人民为中心的发展思想，坚持把人民群众对美好生活的向往作为其奋斗目标。

确切来讲，增加优质公办学位属于珠海教育“补短板”和“强弱项”工作。

学位是教育的基础和起点。没有学位，学校教育无从谈起。随着近几年入户人口的大量增加，珠海基础教育公办学位供需矛盾逐步显现。

其中，学前教育一直是珠海教育发展的“短板”，人口居住集中的香洲区反映最为明显，自2019年起珠海市区加大学前教育投入力度，今年将结出首批“果实”。今年也有望创下珠海市建市以来公办学前教育新增学位数量最多的历史。

中小学尤其是义务教育阶段学位，随着常住人口的增加，供需矛盾也有所显现，香洲区近几年公办小学积分入学分数线居高不下，公办初中积分线大幅走高就是明证，其他各区相对较好，但积分入学分数线也都在快速上涨。今年“新建和改扩建10所中小学”显然有助缓解这一情况。

关键词2：鼓励高校创新发展

【报告原文】

鼓励在珠高校创新发展，支持开设人工智能、生物医药、新能源、新材料等专业学科。

【解读】

在珠高等院校（简称“珠海高校”）发展已有21年历史，为全市和珠三角地区培养了数以万计人才，为珠海经济社会发展作出了积极贡献。目前，全市拥有高等院校10所，在校大学生人数广东第二。

不过，珠海高校长期存在人文学科较强、理科工科较弱的局面，理工类学科也未出现示范效应明显的“政产学研用”合作模式。

当前，珠海正在全力推进粤港澳大湾区建设，努力做好珠澳合作开发横琴这篇文章，以及定位打造为粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市和沿海经济带高质量发展典范。依据国家战略和这一新的城市定位，珠海正在积极布局人工智能、生物医药、新能源、新材料等新兴产业，对这些产业的人才也是求贤若渴。通过政府工作报告可以看出，珠海希望“近水楼台先得月”，在“学、研”方面充分发挥高校科技创新的优势。

珠海高校应抓住珠海新一轮发展机遇，契合城市产业发展需求，全面融入到新兴产业发展中来。

关键词3：校园食品安全

【报告原文】

实现学校食堂“互联网+明厨亮灶”建设全覆盖。

【解读】

校园食品安全关系着学生的健康成长，历来为社会各方关注。珠海市委市政府回应民生需求，将这项工作纳入到今年十件民生实事中。

实际情况来看，珠海在校园食品安全方面做得较好，如2019年教育部就把做好校园食品安全工作的新闻发布会“搬”到珠海，吸引人民日报、中央电视台、南方日报等20余家新闻媒体关注。发布会后新闻媒体记者还走进珠海中小学校、幼儿园食堂后厨，参观操作间和库房了解烹饪和清洗过程，实地探访珠海如何守护学生“舌尖上的安全”。这其中，“互联网+明厨亮灶”作为技防手段被广泛关注。

不过，校园食品安全工作只有起点，没有终点。抓好这项工作一刻都不能松。

对此，今年珠海计划将“互联网+明厨亮灶”运用到全市所有学校食堂。包括全市家长在内的社会公众将会成为校园食品安全监管工作的重要力量，这无形中会对校园食堂经营者产生一种压力，客观上督促他们更加重视食品安全工作，同时也能最大限度遏制校园食品安全恶性事件的发生。

南方日报记者 冉小平