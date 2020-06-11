深圳教育局直属公办中小学招聘教师44名

面向毕业生，深圳市教育局直属公办中小学2020年6月公开招聘44名教师。

面向毕业生，深圳市教育局直属公办中小学2020年6月公开招聘44名教师。

招聘对象、条件及有关要求

（一）招聘对象

1．2019年9月1日至2020年8月31日期间毕业的普通高等学校毕业生（如因受疫情影响延迟毕业的可延至2020年12月31日）。

2．参加服务西部计划的大学生志愿者及“三支一扶”高校毕业生，服务期满且考核合格后2年内（研究生支教团志愿者自研究生毕业时开始计算）可报考。

3．符合择业期政策的毕业生（详见《广东省教育厅 广东省公安厅 广东省人力资源和社会保障厅关于实行广东省普通高等学校毕业生就业择业期政策（试行）的通知》（粤教毕〔2019〕3号））或已办理暂缓就业的毕业生也可报考。

（二）岗位基本聘用条件

1．具有中华人民共和国国籍；

2．遵守我国宪法和法律；

3．具有良好的品行和职业道德；

4．具备岗位所需的专业和技能条件；

5．具备适应岗位要求的身体条件；

6．符合本公告及《招聘岗位表》所规定的资格条件。

（三）有关要求

1．报考人员身份

本公告所称毕业生均指纳入普通高校统一招生计划并通过普通高等教育毕业的毕业生，此类人员考试入围的，报到时必须提供全国统一的就业报到证。留学归国人员报到时必须提供《国外学历学位认证书》。

2．报考学历

低学历不能报考高学历要求的岗位，高学历可以报考低学历要求的岗位，但必须符合岗位的专业要求，必须具备高学历相应的学位。如：学历要求为“本科”，则大专学历不能报考，本科和研究生学历可以报考；研究生学历报考的，除符合专业要求外，还应具有和研究生专业对应的学位。

3．报考专业

（1）报考者的所学专业须与岗位要求的专业相符。专业是否相符，参考《广东省2019年考试录用公务员专业参考目录》（附件2）。

（2）所学专业必须与岗位要求的学历层次相对应。如岗位要求学历为“研究生”，专业为“数学”，若报考者本科的专业为“数学”，但研究生的专业为“物理”，则不符合要求。

（3）考生具有2个毕业证书和2个学位证书（4本证书），可以按第二学位的专业报考。本科期间辅修的专业无法取得教育部验证，也没有单独的毕业证和学位证，则不能以辅修专业报考相应岗位。

4．报考年龄

在《招聘岗位表》“与岗位有关的其它条件”中有年龄限制要求的，按《招聘岗位表》要求的年龄报考；其他条件中没有年龄要求的，报考的年龄均要求为40岁以下（即1979年6月20日之后出生）。

5．职业资格

报考者须取得相应层次的教师资格证。报名时未取得的考生，符合教师资格考试报名条件和教师资格认定关于思想政治素质、普通话水平、身体条件等要求的，可先报名，但须承诺于试用期满之前取得相应教师资格证书，否则取消聘用。

6．有下列情况之一的，不予接受报考

（1）受过党纪、政纪处分以及正在接受有关部门审查尚未作出结论的人员；

（2）失信惩戒对象；

（3）未完成教学大纲规定学习内容的结业生、肄业生；

（4）非地方班的军队院校应届毕业生；

（5）现役军人；

（6）法律法规规定的其他情形。

线上报名

（一）时间

2020年6月20日—6月23日。

（二）方式

考生按照各招聘学校要求，提前准备好相应材料，通过线上报名或邮箱报名的方式，完成报名及材料上传工作。通过邮箱报名的，报名材料须打包成压缩文件，并命名为：报考岗位＋毕业院校＋姓名。

各招聘学校具体报名网址或报名邮箱如下：

1．深圳中学报名网址：

https://szzx99.wjx.cn/jq/64343612.aspx

2．深圳外国语学校报名邮箱：

SFLS0003@163.com

3．深圳市高级中学报名邮箱：

sgzhaopin@cn-school.com

4．深圳第二外国语学校报名邮箱：

shenzhenewzp@163.com

5．深圳科学高中报名网址：

https://www.wjx.top/jq/80525687.aspx

6．深圳市育新学校报名邮箱：

SZyuxin_dzzhb@163.com

7．深圳元平特殊教育学校报名邮箱：

szyptxrsc@163.com

8．深圳市第一职业技术学校报名邮箱：

sz1z_hr@163.com

注意事项

1．考生在深圳市、区公办中小学2020年6月面向毕业生公开招聘教师考试中限报一个岗位；

2．严格按照岗位要求报名。个人条件与报考岗位要求不符的，考试成绩无效，一切后果由报考者本人承担；

3．考生报名应符合深圳市事业单位招聘有关回避制度的相关要求；

4．所提供的材料必须齐全且保证真实。如有弄虚作假的情况，将按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》相关条款进行处理。

线上资格审查

线上资格审查只是对报考者提供材料的初步审查，最终以办理聘用手续时审查结果为准。

（一）时间

2020年6月24日—6月29日。

（二）审查办法

资格审查由各招聘学校具体组织实施。各招聘学校组织专家组（5人以上）通过查看资料、在线询问等方式，根据学历、学位、专业、成绩、在校表现、获得荣誉等方面对考生综合评分。通过对评分进行高低排序，各岗位按照不低于拟聘人数的5倍确定进入下一轮考试的人选。报名人数不足拟聘人数5倍的，按实际符合岗位条件的人数确定进入下一轮考试的人选。资格审查结果须经专家组全体成员签名。

（三）注意事项

1．请考生保持通讯畅通，留意资格审查结果。

2．通过资格审查，进入下一轮考试的考生名单将于6月29日后在各招聘学校的官方网站上公布。

考试

考试在深圳进行。考生须通过微信搜索“深i您－自主申报”小程序，根据实际情况如实登记个人近期旅居史、接触史、身体健康状况、来深方式等情况。持“深i您”等电子健康码绿码且当日体温正常的考生方可参加线下考试。如“深i您”等电子健康码为红码或体温≥37.3℃，不得参加考试。考生参加考试须携带本人身份证原件。

（一）笔试

1．时间：2020年7月4日

2．方式：笔试由各招聘学校具体组织实施。笔试的具体时间、地点、笔试内容由各招聘学校确定并通知获笔试资格的考生。学校按照笔试成绩从高到低排序，各岗位按照不低于拟聘人数的3倍确定入围面试人员名单。不足拟聘人数3倍的，按实际符合要求的人数确定入围面试人员名单。

入围面试人员名单将于7月4日当天在各招聘学校的官方网站上公布。

（二）面试

1．时间：2020年7月5日

2．方式：面试由各招聘学校具体组织实施。面试的具体时间、地点、形式由各招聘学校确定并通知获面试资格的考生。

（三）成绩公布及确定入围体检人选

面试结束后，各招聘学校在面试成绩70分以上的人员中，按面试成绩从高到低，按不高于岗位拟聘人数确定入围体检人选；同一岗位面试成绩相同的，按笔试成绩从高到低确定入围体检人选。

面试成绩及入围体检名单将在面试工作结束后3个工作日之内在各招聘学校官方网站上公布。

拟聘人员经公示，没有投诉、经查投诉不实或投诉属实但不影响聘用，且不违反关于聘用、回避等有关规定的，由拟聘学校按干部管理权限报相关教育行政部门及人力资源部门办理聘用备案手续，按深圳市事业单位在编人员相关政策实施管理。拟聘人员无正当理由1年内未办理聘用手续的，考试成绩失效，取消其聘用资格。

拟聘人员被投诉不符合聘用条件并查有实据的，不予聘用；对投诉一时难以查实的，暂缓聘用，待查实并做出结论后再决定是否聘用。

对未取得教师资格证的拟聘人员，可与拟聘单位签订聘用合同，按规定约定1年试用期；在试用期内未取得相应层次教师资格证的，应当依法解除聘用合同。

附招聘查询网址及咨询电话

1．招聘公告发布及查询网址

深圳市教育局:

http://szeb.sz.gov.cn/

深圳市人力资源和社会保障局:

http://hrss.sz.gov.cn/

2．各招聘学校官网网址

深圳中学:

https://www.shenzhong.net/

深圳外国语学校:

http://www.sfls.net.cn/

深圳市高级中学:

http://www.cn-school.com/

深圳第二外国语学校:

http://www.shenzhenew.com/

深圳科学高中:

http://www.szkegao.net/

深圳市育新学校:

http://www.szyuxin.com/

深圳元平特殊教育学校:

http://www.szyptx.net/

深圳市第一职业技术学校:

http://www.sz1z.net.cn/

3．咨询电话

深圳市教育局：

0755－88121807，0755－88127195

深圳中学：

0755－82155813

深圳外国语学校：

0755－83256085

深圳市高级中学：

0755－83948600

深圳第二外国语学校：

0755－85260022

深圳科学高中：

0755－28382816

深圳市育新学校：

0755－21639000

深圳元平特殊教育学校：

0755－89468826

深圳市第一职业技术学校：

0755－83501148

南方日报记者 李定