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广东5所高校上榜QS世界大学排名

2020-06-11 09:58 来源：南方网 姚瑶
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　　6月10日，QS公布2021年世界大学排名，全球1000多所高校上榜，中国内地占51个席位。其中，广东有中山大学、南方科技大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学5所高校在列，表现突出。

　　各大高校中，麻省理工学院连续第9年被评为世界第一，清华大学排名再创新高，今年上升一位升至世界第15名。亚洲第一由新加坡国立大学摘取（世界第11名）。

　　QS2021年世界大学排名的指标共有6项，其中学术声誉(40%)、雇主声誉(10%)、师生比例(20%)、单位教员论文引用数(20%)、国际教师比例(5%)、国际学生比率(5%)。

　　今年的QS世界大学排行榜暨大和南科大首次上榜，中大、华工、深大排名都比去年有明显进步。

　　中国内地上榜的51所高校中，仅3所为非双一流高校，广东就占了2席。南方科技大学本次位居全国高校14位，全球排名323名，表现亮眼；深圳大学本次也位居国内高校33位，国际排名601-650位。

　　在中国内地高校中，清华大学全球排名第15位，相比去年的16位再进一步，是中国排名最高的学府，超过了宾西法尼亚大学（16位）和耶鲁大学（17位）。

　　北京大学排名全球第23位，比去年下降1位；复旦大学排名全球第34位，比去年上升6位，上海交通大学排名全球47名，相比去年上升13名，这也是这两所高校创下的最佳成绩；浙江大学排名全球53位，较去年上升1名。

　　除了一流大学建设高校外，上海大学、北京科技大学、中国地质大学、华东理工大学、暨南大学、北京工业大学、苏州大学、南京理工大学、北京交通大学、西北大学、北京外国语大学、哈尔滨工程大学、上海外国语大学、武汉理工大学等一流学科建设高校也强势上榜，表现不俗。

　　南方日报记者 姚瑶

编辑： 罗予岐

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