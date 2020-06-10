深化产学研合作，暨南大学与力鑫药业共建药物研发联合实验室

暨南大学与广州市力鑫药业有限公司举行“‘双一流’学科产学研合作暨化1类新药项目成果转让签约仪式”

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生）6月8日，暨南大学与广州市力鑫药业有限公司举行“‘双一流’学科产学研合作暨化1类新药项目成果转让签约仪式”，共建“药物研发联合实验室”，并以1亿元人民币受让暨南大学化1类创新抗肿瘤药项目JND32066成果的全球市场独家开发权利。

签约仪式上，暨南大学校长宋献中和广州市力鑫药业有限公司董事长高悦译分别代表双方签订《化1类创新抗肿瘤药项目JND32066合作开发合同》，暨南大学副校长洪岸力鑫药业邵黎明董事分别代表双方签订《广州市力鑫药业有限公司与暨南大学“双一流”学科产学研合作协议书》。

（签约仪式现场）

据了解，力鑫药业还投入1000万元人民币与暨南大学“一流学科”丁克教授团体共建肿瘤免疫新药研发技术平台--“药物研发联合实验室”，通过校企深度合作，计划在未来3年内产出5-6个全球首创的一类新药项目。

双方签约前，JND32066成果完成人、暨南大学药学院院长、药物化学生物学研究所所长丁克教授还介绍了学校“一流科学”建设成效和双方主要合作内容。他表示，该学科团队已构建了一个集药物化学、化学生物学、结构生物学和药效学评价及作用机制研究等为一体的多学科交叉、科研设施完善的药学和化学生物学研究平台。近年来，该学科团队取得了一系列创新药物成果，并实现转化。他还强调，JND32066早期数据显示显著的体内外抗肿瘤活性，且针对FGFR、Trk等前沿靶点的活性揭示了广泛的瘤谱应用空间。