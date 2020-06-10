@高校毕业生，用人单位的招聘需求将发生这些变化

今年的政府工作报告中，“就业”成为高频词。为积极引导高校毕业生转变就业观念、提高岗位适应能力

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/余寇怡）今年的政府工作报告中，“就业”成为高频词。为积极引导高校毕业生转变就业观念、提高岗位适应能力，6月5日，ACCA举办大学生年度赛事——2020就业力大比拼区域决赛，本届大赛由往年的线下角逐变成了“云端”争锋。决赛当天特邀来自安利、麦当劳、温氏股份、阳狮集团、欧时电子、全球购骑士特权、CVTE等多个行业的企业高管，以及专业咨询服务行业的致同、毕马威、青叶、玛泽等会计师事务所合伙人和总监，作为本次大赛的评委。

由于疫情的冲击，许多行业格局被打破，企业也随之调整了战略布局，市场对人才的需求也在悄然变化。面临求职的大学生是否会迷茫且不知所措？ACCA华南区首席代表袁哲发言时表示：“大学生觉得就业难，除了市场需求外，自身能力的匹配度是很大一个阻碍。这也是ACCA除了职业道德和专业技能外，特别注重学员软性技能培训的原因。今年的就业力大比拼，ACCA华南共收到了超过1800份学员报名，较往年增长了近38%。因此，我们特别增设了长沙赛区，来提高学员们的入围机率。”

经过4个小时的激烈比拼，由广东财经大学、深圳大学、广东外语外贸大学获得本次比赛的冠、亚、季军，当中来自深圳大学的伍宇晴获得了本次比赛的最佳个人：

面对新的机遇和挑战，企业对应聘者的要求上发生了哪些变化呢？来自温氏股份的招聘经理伍文伟表示：“首先岗位所需的专业知识一定要过硬！要‘能打仗，打胜仗’，特别是在特殊时期。其次要有积极向上的态度，要敢于创新，受到突如其来的冲击要敢于直面挑战；另外要打破思维局限，以财务工作为例，我们要跳出财务，以其他视角看待财务工作。其他工作岗位亦然，这样会避免了我们判断的片面性。”麦当劳商业支持中心的财务营运总监杜佩仪则再次重申了T型人才的概念：“T型人才一直都是备受商业社会青睐的人才类型。企业对综合能力的要求更为看重。这次比赛中，我特别留意选手对案例中企业问题所提出的解决方案和建议。在真实的商业社会，要有一个周全的商业解决方案，综合、客观、全面的分析尤为关键。”致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所合伙人甘小月对此深表赞同：“除了过硬的专业知识，横向的能力拓展也是企业非常看重的，特别是商业判断能力以及持续更新行业知识的能力。大数据和AI已经让我们深挖纵向专业知识变得简单，而跨专业能力才是个人综合能力的体现。”欧时商务服务（佛山）有限公司副总监劳欣则认为国内人才市场或者会迎来新一轮的发展，企业将释放出更多的岗位和发展机会，也期待ACCA人才加入欧时。

虽然今年的招聘潮有所推迟，市场上的招聘信息有所减少，但仍有很多企业并未停歇招聘计划。比赛当天，评委代表所在企业详细介绍了最新的招聘安排，并纷纷向现场选手抛出了橄榄枝。

历年来，ACCA始终致力于连接学员、高校和用人单位三方，希望通过搭建更多的交流平台打破各种应聘屏障。在今年的7月，ACCA将开启“2020全国职业发展季”，进一步对接ACCA人才和企业，高效推进财会、金融和商业专业人才的就业进程。