“云上”办典礼 仪式感满满

在学生宣誓环节，现场所有老师起立，和学生一起宣读誓词。在谢师恩环节，学生和老师相互鞠躬，现场温情满满，不少老师和学生不禁感动落泪。

6月8日，广东医科大学在该校东莞校区举行2020届毕业典礼和学位授予仪式。这场特殊的毕业典礼采取“线上+线下”模式，100多名毕业生代表在现场参加典礼仪式，其余毕业生通过现场直播的方式进行“云典礼”。典礼之后，广东医科大学党委书记、校长卢景辉为首批毕业生拨穗正冠、颁授学位证书，为他们留下珍贵的大学记忆。

“我们需要一种弥足珍贵的力量——坚定。惟有选择坚定，才能于历经千帆的征程中收获精彩人生，才能创造经得起时间与历史检验的辉煌业绩，才能将奋斗的青春在中华民族伟大复兴的历史丰碑上留下永恒的记忆。”在毕业典礼上，卢景辉深情寄语毕业生。他说，面对前所未知、突如其来的疫情，让你们比往届的同学多上了一堂没有排进课表的人生大课。他勉励大家要坚定理想，把准人生航向；要坚定奋斗，筑牢发展根基；要坚定创新，扛起时代大旗；要坚定初心，勇担医者使命。

在学生宣誓环节，现场所有老师起立，和学生一起宣读誓词。在谢师恩环节，学生和老师相互鞠躬，现场温情满满，不少老师和学生不禁感动落泪。

受疫情影响，广东医科大学2020届毕业生将分批参加学位授予仪式。该校将仪式选在室外举行，搭起千米“红顶大道”，还特意在相隔一米的位置设置地标，毕业生按地标排队上台拨穗。

南方日报记者 杜玮淦