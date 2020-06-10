浙江大学2020年广东省综合评价录取招生简章

网上报名时间：2020年6月10日-6月25日17:00。

为全面贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》精神，深化考试招生制度改革，探索基于与多所世界一流大学合作开展“一对多”本科教育国际化办学新模式的多元化人才选拔机制，经教育部、广东省教育厅批准，浙江大学2020年在广东省开展综合评价录取招生模式改革试点工作。

一、选拔对象与报名条件

选拔诚实守信、志存高远、综合素质优秀、身心健康、专业意向明确的广东省优秀理科高中毕业生。申请考生须同时具备以下条件：

1.符合2020年广东省普通高等学校招生统一考试报名资格。

2.考生高考投档成绩达到2020年广东省本科录取批次普通类高分考生优先投档线。

二、招生计划和专业

我校2020年在广东省综合评价录取计划招生30人，具体招生专业如下：

注1：浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院招生的4个专业共用19个招生计划，浙江大学爱丁堡大学联合学院招生的2个专业共用11个招生计划。

注2：学生入学后进入浙江大学海宁国际校区学习（四年），在规定学习期限内达到所学专业毕业（学位）要求者，将获得浙江大学毕业证书、学士学位证书和美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区学士学位证书或英国爱丁堡大学学士学位证书。学费标准：12万元/人•学年。

三、报名程序

1.网上报名：符合报名条件的考生必须登录特殊类型招生报名平台综合评价报名系统（网址：http://bm.chsi.com.cn/）完成网上注册、登录报名，按要求准确完整地填写、提交信息并打印申请表。每位考生限报一个专业。网上报名时间：2020年6月10日-6月25日17:00。

2.考生不需要邮寄任何纸质申请材料。所有申请材料按下列要求在线提交，并确保上传的各项材料清晰可读，上传的申请表应为原件。若报名材料不符合要求，我校不予受理。

a.《申请表》要求在线填写、提交并打印。申请表中“成绩信息”必须经中学教务处审核认定、加盖中学公章，考生本人签名后扫描（拍照）上传。

b.《个人陈述》（直接在对话框内填写）。个人陈述主要阐述高中阶段考生的学科特长表现（获省级（含）以上学科竞赛奖励情况），参与科学研究、创新实践情况，参与社会服务、社团活动情况，获省级（含）以上个人荣誉情况，报考浙江大学理由，对报考专业认识度和个人未来发展规划等内容。字数不超过800字。

c.在“综合信息”栏内如实填写获省级（含）以上学科竞赛获奖、省级（含）以上个人荣誉情况并上传获奖证书原件的扫描（拍照）件。

3.初审：我校组织专家对合格报名材料进行审核，初审结果分为通过、不通过两档。考生可于6月30日后通过报名系统查询初审结果。

4.高考志愿填报：通过初审的考生参加高考，且必须于高考后在“广东省普通高考志愿填报系统”上的特殊类型招生栏中填报“综合评价”志愿，未填报者视为放弃我校“综合评价录取”的考核和录取。具体填报时间和填报网址以广东省教育考试院公布为准。

四、选拔程序

1.考核名单确定：依据考生高考投档成绩从高到低排序，按招生学院组（即广东省教育考试院填报的第一专业志愿所在院校专业组）招生计划数的1:2.5比例确定考核名单（末位同分同进），并在教育部阳光高考信息公开平台及我校招生网上公示，预计公示时间：8月3日左右。

2.综合面试：综合面试按招生学院组分别实施，主要考察学生的科学精神、专业意向、跨文化交流和创新能力及综合素质。

综合面试时间：8月7日。考生须全程参加综合面试，未参加我校综合面试者，将不进入后续选拔和录取。综合面试形式将视疫情防控情况确定，面试具体要求将在我校本科招生网公告，请考生密切关注我校本科招生网最新公告。

3.公布入选资格考生名单：我校根据考核结果择优确定综合评价入选资格考生名单及入选专业（以在广东省教育考试院填报的第一专业志愿为准），并在教育部阳光高考信息公开平台及我校招生网上公示。考生可于8月9日以后在我校本科招生网查询。公示无异议后认定资格生效，我校将公示无异议的入选资格考生名单报广东省教育招生考试院备案。

五、录取办法

1.获得综合评价入选资格考生的高考投档成绩不得低于2020年广东省本科录取批次普通类高分考生优先投档线。

2.对进档考生，我校将按照“分数优先（综合总分），遵循志愿”的原则，根据招生计划及考生综合总分从高到低排序及第一专业志愿（以在广东省教育考试院填报的第一专业志愿为准）录取。若考生综合总分相同时，则按单项顺序及分数高低排序，单项顺序排列依次为：学校综合面试成绩、高考投档成绩、中学学业水平测试成绩。

综合总分=高考投档成绩（按满分100分折算）*85%+学校综合面试成绩（满分100分）*10%+学业水平考试成绩（满分100分）*5%。

理科考生学业水平考试科目指政治、历史、地理。中学学业水平测试成绩换算方法：1A按35分计，2A按70分计，3A按100分计。

3.被我校综合评价正式录取考生，其他院校不再录取；未被录取的考生不影响其他院校投档与录取。

六、其它

1.我校2020年广东省综合评价招生工作在学校招生工作小组的领导下实施，工作方案、实施办法、入选资格名单均须报招生工作小组审定。

2.入选资格名单、录取名单均在教育部阳光高考平台、广东省教育考试院门户网站及学校本科招生网上公示，接受社会监督。学校纪检监察部门对综合评价招生工作全过程监督，确保招生工作公平、公正。

3.按综合评价录取的考生，进校后按学校相关规定可以在同一个联合学院内中外合作专业之间互转专业，但不能与非中外合作办学专业之间互转。

4.考生应本着诚信的原则提供真实准确的报名申请材料，若存在虚假内容或者隐匿可能对考生产生不利影响的重大事实的，一经查实，立即取消其资格，并将有关情况通报广东省教育考试院；已经入学的，按教育部和我校相关规定处理。中学应当对所出具的推荐材料或者盖章认可的申请材料认真核实，出现弄虚作假情形的，我校保留采取相关措施的权利。

5.我校综合评价录取招生报名及测试不收取任何费用。

6.联系方式：

通讯地址：浙江省杭州市浙江大学紫金港校区东1A126浙江大学本科生招生办公室，邮政编码310058

咨询电话：0571-87951006（招生办），0571-87572000（海宁国际校区）

传真号码：0571-88981979

浙江大学纪委（监察处）：电话0571-88981497 电子邮箱：jjjc@zju.edu.cn

本科生招生办公室电子邮箱：zsc@zju.edu.cn

浙江大学本科生招生网址：http://zdzsc.zju.edu.cn

浙江大学国际联合学院网址：http://www.intl.zju.edu.cn/zh-hans