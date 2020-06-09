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“广外战疫记忆”档案“云展览”线上开启

2020-06-09 14:43 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/欧少彬）为记录广外战“疫”故事，展现“同舟共济、共克时艰”的战“疫”精神，广东外语外贸大学档案馆在6月9日“国际档案日”推出“广外战疫记忆”专题档案线上展览。

　　据了解，广东外语外贸大学在战疫过程中涌现出一批师生楷模，如驰援伊拉克抗疫的“90后”阿拉伯语教师艾河旭，媒体聚焦的“口罩神”——广外留学生“郭沫若”，陪同世卫生专家考察武汉的教师钱芳，广外多语言服务志愿团队等，在这场全人类的“战疫”中展示了“广外名片”；更有许多普通的师生校友积极投身疫情防控斗争中，向社会传递信心与力量，留下了珍贵的“战疫”记忆。

　　此次展览采用动态电子书形式，展出广外人抗击疫情过程中形成的文字、照片、音频、视频和实物等档案材料，其中全书含文字4万余字、图片（含实物照片）72张、口述档案（视频）1份、文创作品（含音频、视频）16份。全书沿袭《史记》《汉书》创制的古典体例，分为“纪”“表”“传”“志”四大板块，分别用“纪”概述广外疫情防控中的大事记，用“表”整理各界对广外疫情防控的关注；用“传”叙述在“战疫”斗争中涌现出来的楷模事迹；用“志”展现学校在“战疫”过程中的各项举措和努力。

广外留学生看线上展览

　　据悉，广外档案馆于2020年3月27日发出了《关于开展“广外战疫记忆”档案归档和征集的通知》后，陆续收到了师生校友和社会踊跃提交的各类档案材料，并于“国际档案日”推出了省内高校首场线上“战疫”专题档案展。作为线上开放性展览，广外档案馆将继续征集相关档案材料，让大家一起加入到“战疫”档案的完善、修订和监督中来，为这场全民“战疫”留下珍贵的档案记忆。

编辑： 罗予岐

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