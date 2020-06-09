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湖北美院战疫作品“线上展” 广州“口袋美术馆”留存艺术档案

2020-06-09 11:45 来源：南方网
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　　南方网讯 （记者/杨智明）近日，湖北美术学院2020本科生毕业作品展线上展出，学生们经受住了疫情的考验，创作出1700余件（组）作品，有不少作品表现战疫的力量与感动。其中，该展览单日流量高达2.5万多，展出至7月22日。

　　该校毕业展览在艺维云展平台展出，平台负责人李琼波告诉记者，广州美术学院、西安美术学院、鲁迅美术学院等学校毕业展也将陆续在平台上线。

李琼波创办的53美术馆新址主题结构，新址还处于装修状态

　　记者走进李琼波创办的53美术馆新址，三层的空间还处于装修状态，但是，一楼进门不远处的挂画、雕塑等作品，就已散发出满满的艺术气息。

　　广州美术学院国画系毕业的李琼波笑着对记者说，“已经很多年没碰画笔了”；但是，他转型成为一个懂行的艺术策展人，正在着手的线上平台装满着他的“野心”——想做10亿人的口袋美术馆。

　　精品不断 打造永不落幕的艺术展

　　据李琼波介绍，艺维云展平台成立于2017年，是一个结合虚拟现实、人工智能、大数据、区块链、互联网等技术，构建一个全新3D/AR/VR结合的全球化数字虚拟观展和艺术美育传播平台。目前，平台跟广东美术馆、广州艺博院等上百家艺术机构达成合作，注册用户已达两万多人。

　　记者在线上平台发现，从台北故宫馆藏国宝展、二十世纪中国美术名家精品展、广东画院建院60周年优秀作品展到系列抗疫展，精品迭出，展览数量达1477个，能让人一饱眼福。李琼波告诉记者，这些展览可以永久保存展出，“打造永不落寞的艺术展！”

　　特别是疫情时期，线上展更发挥其需求作用。其中，广州艺术博物院的“美意延年——-齐白石的艺术世界”、广东美术馆的“花语@春风——广东美术馆迎春花木主题特展”等特别受欢迎，花语展甚至单日浏览量超1万。

　　不少艺术机构、艺术家慕名而来，想在艺维云展平台“安家”，他们注册入住平台上，将可以拥有自己的空间页面，自主布展，永久地保存自己的作品。像从小喜欢画画的小孩，可以在平台上开设空间，记录绘画经历，见证点滴成长，为孩子打造艺术成长档案。

　　而且，平台建立了美术馆的专属虚拟社区，可邀请艺术家、策展人共同入驻，可在平台进行交流展示，虚拟美术馆不仅可以在手机、电脑、iPad、VR眼镜等各个硬件中展示，还可通过QQ、微信等各种社交软件进行线上传播，不仅是艺术审美本身，还有艺术观点，都能全方位地交流碰撞。所以，这样的美术大餐触手可及，平台被比喻成“口袋美术馆”一点都不虚。

　　科技与艺术交融 数字化加码艺术蓝海

　　随着各学校线上展启幕进入倒计时，事无巨细，李琼波的团队显得越来越忙碌。像有订制展馆的需求，团队需要对实体展馆进行1：1还原，然后建模，线上馆成型后，需要对作品图片及文字进行上架编辑，以及跟进后期管理。

　　布展的过程虽然比较琐细，但是哪怕是零基础的人也容易学会操作。线上展借力科技，让艺术换一种方式呈现在观众面前，支持平面、立体、音频、视频等形式作品，全方位还原展览现场。

　　李琼波闲下来时，会拿出手机，仔细观看研究平台上展出的台北故宫馆藏国宝展，“线上展的一大好处是，可以滑动手机屏幕，放大看清作品图片的每一个细节”，这相较于隔着玻璃墙的线下展有很大的便利。

　　这一切得益于数字虚拟技术的运用，才能让艺术作品完美呈现，特别弥补了线下美术教育和实体美术馆的不足。

　　据了解，艺维云展平台在美术教育、藏品保护、陈列布展、展览呈现、观展体验、知识传播、氛围营造乃至观众互动等方面进行了很多创新。

　　如何把握和应对数字虚拟技术带来的机遇与挑战，是当下艺术院校和美术馆界面临的迫切问题。

　　近年来，媒介渠道随着技术革新而呈现出日新月异的动态环境，各艺术院校和美术馆已经意识到建立和发展自身的数字化平台、数据库和线上交互社区的必要性。

　　李琼波告诉记者，像中央美术学院、中国美术学院今年的毕业展将通过他们自己打造的数字化平台展出。同时，李琼波也看到数字化艺术展的内生需求，这是一片蓝海。

　　线上展受青睐 从展览到留存记忆

　　疫情时期，线上展让广大宅家的观众可以上网逛美术馆、看展览、欣赏作品，接受艺术熏陶，带给观众一种全新的沉浸式看展体验。

　　确实不难看到，互联网化、数字化、虚拟化是艺术教育和美术馆的大势所趋，科技的应用能够最大程度地助力文化和艺术的发展，打破时空局限，拓宽传播的广度和深度，加强观众的互动体验感。

李琼波

　　据李琼波介绍，艺维云展平台实现广州美术学院三个美术馆数字化升级，更大的意义在于，提升美术馆的学术品牌、软实力和竞争力，建立美术馆展览和学校作品大数据库，实现展览和作品数据资源共享，更好服务教学和社会。

　　“学校可以根据自身历史、专业特点、课程需求搭建自己的数字平台和档案库，更好支持教学、科研和学生就业。”李琼波建议道。

　　李琼波有些时候非常想翻阅自己当年的毕业作品，想再睹其笔触，但是，已在档案室存档几十年，一时难以找出，心中的感念只能暂时落空。

　　“如果当年这些毕业作品通过线上展出，那随时随地就可以翻阅。”李琼波感叹线上展的好处，不仅发挥展览功能，更留存了记忆。

　　李琼波继续介绍说，当艺术院校的作品线上展出后，平台一方面聚集艺术作品数字化信息，另一方面聚集所有师生的资料文献、作品及展览，建立专属的艺术档案库，形成大数据平台，可永久保存并随时调取研究。

　　甚至，李琼波心中有一个大想法就是，倡导和推动广东美术史数据库构建，为历史存档，这对普及美育将发挥着无限大的作用。

　　打造永不落幕的艺术展，是李琼波从一名艺术生转型成为一名策划人的情怀。在科技与艺术碰撞的火花中，李琼波看见了种种可能性，想方设法去解决行业痛点。

编辑： 罗予岐

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