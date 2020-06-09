华附高中部今年拟招584人

日前，华南师范大学附属中学发布2020年高中招生问答。据悉，华附高中部今年计划招收13个班共584人。

日前，华南师范大学附属中学（下称“华附”）发布2020年高中招生问答。据悉，华附高中部今年计划招收13个班共584人。

华附为具备不同特质的学生提供特色化、多样化的培养方案。大学先修实验班创办至今共3届毕业生参加高考，每届都有分数被屏蔽的高分考生；创新人才实验班2018届学生廖胤权以接近满分的成绩获得第11届国际天文与天体物理奥赛最佳实测奖第一名，2019届沈乐佳获全国“最美中学生”称号。

在584人的招生计划中，面向全省招生的包括两个奥林匹克特长班共100人，一个大学先修实验班共50人，一个海军航空实验班50人，体育特长生10人。另有两个创新人才实验班共100人，面向深圳、汕头、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、清远、潮州、揭阳十一市招生。

除此之外，面向广州市招生共274人，其中包括广州市自主招生30人，将编为另一个大学先修实验班。华附录取的中考成绩名列前茅的学生，也可入读大学先修实验班或创新人才实验班。

该校相关负责人介绍，报考华附的初中毕业生既需要优秀的学业成绩，还要有过硬的心理素质。根据经验，在广州中考中六科文化课成绩在650分以上的考生可以报考华附。

复办初中以来，华附初中部招生一直牵动着家长们的心。今年，华附初中部计划采取网上报名+电脑派位的形式，招收初一年级新生160人。

方案显示，华师附中面向周边3公里范围内的天河区公办、企事业办（含转制中）穗籍小学应届毕业生招生。初中部招生从8日持续至12日，学生可登录学校官网报名。电脑派位将于6月23日举行，当天下午通过学校官方网站公示结果。

南方日报记者 钟哲 通讯员 李芸