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粤港澳三地高校线上签约

2020-06-09 08:53 来源：南方日报
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　　8日上午，广东外语外贸大学与澳门理工学院、香港大学专业进修学院举行“大湾区葡语教育联盟”线上签约仪式。广东外语外贸大学校长石佑启、澳门理工学院院长严肇基、香港大学专业进修学院院长李经文代表三方签署《成立“大湾区葡语教育联盟”合作协议书》。

　　根据协议，三校将在师生交流、学术及出版物交流等多个方面深入开展葡语专业的学术交流和合作。

　　石佑启表示，“大湾区葡语教育联盟”的成立是三校积极融于、践行粤港澳大湾区教育合作发展大局的充分体现，将有利于推动整合三校优势资源、汇聚三地顶尖葡语人才，构建良好的湾区葡语教育生态圈。

　　广外一直重视与港澳地区开展教育交流合作，已与港澳地区的香港中文大学、香港科技大学、澳门大学、澳门科技大学、澳门理工学院等多所高校建立了密切的合作关系，在学者互访、学生交流、合作研究等方面开展了许多项目。

　　去年，国家《粤港澳大湾区发展规划纲要》和广东省推进粤港澳大湾区建设“实施意见”及“三年行动计划”的相继发布，为粤港澳三地教育合作发展提供了清晰的“施工图”和“任务书”。

　　广外首倡“湾区校园计划”，创新三地高等教育人才培养模式。去年12月，广外与澳门理工学院签订湾区校园合作协议，标志着湾区校园计划两地合作模式的正式启动；今年1月，广外举办湾区校园项目建设研讨会，汇聚三地学者，共同探讨打造湾区高等教育智力高地。

　　南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐

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