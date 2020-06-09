【招办说】又一所大学综评招生即将截止！报考关键信息且听招生官一一道来

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倒计时2天，2020年西交利物浦大学在广东综评的报名将于6月10日结束。据了解，综合评价录取是广东学子进入西交利物浦大学的唯一方式，且实行大类招生模式，学校给予学子较为宽松的转专业机会。

如何报名?

网上注册：凡符合报名条件的广东考生，请于 2020年5月10日起至6月10日期间登录我校官网(www.xjtlu.edu.cn)在线报名系统完成网上注册。

上传材料：完成网上注册后，请认真在报名系统中如实填写所有信息，并于6月10日之前上传以下材料(文件格式可为pdf、doc、docx、jpg或png，且单个文件大小不得超过 20M)：

1) 本人身份证(身份证正反面均须扫描上传)

2) 高中阶段考试成绩单

•须在我校报名系统中的“高中阶段成绩”模板中如实填写完成，并将其打印后交由中学学籍主管部门审核盖章，上传至报名系统。其他形式的成绩单不予审核。

•成绩单包括高一至高三历次期末考试成绩、高三年级距离 2020 年 5 月 10 日最近的一次模考成绩(各科得分、总分及各科满分必填，年级排名尽量填写)。

3) 英文版个人陈述

•主要说明个人学术背景、兴趣爱好和专长、个人发展规划等等。

•可手写或打印，400 词左右，须为全英文撰写，并由本人签名承诺自主完成。

4) 一封由主课教师、班主任或校领导写的推荐信

•中英文均可，无具体的格式要求，内容不超过一页 A4 纸，右下角需有老师的手写签名和联系方式。

5) 高中阶段主要获奖证书复印件

•考生申请材料中有关获奖证书等应在 2020 年 5 月 10 日之前取得，不得事后补报。论文、专利、中介机构举办的竞赛(活动)不予认可。

•全国中学生五大学科(数学、物理、化学、生物、信息学)奥林匹克竞赛获奖证书(国家级和/或省级)。

•其他权威性高、公信力强的竞赛获奖证书(不超过 6 个)。

缴纳费用：根据《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》(苏价费〔2007〕423 号，苏财综〔2007〕92 号，苏教财〔2007〕89 号)规定，请报名考生于 6 月 10 日之前缴纳相关费用人民币 60 元。该费用一旦缴纳，不予退还。

申请考生和所在中学须对申请材料内容的真实性负责。所有考生提交的成绩须经中学审核。如果发现考生提供虚假或不符合要求的材料，我校将取消考生的综合评价考试资格和录取资格。逾期未上传材料或未缴纳相关费用者将被视为自动放弃。

关于学校

西交利物浦大学是经中国教育部批准，由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的具有鲜明特色的新型国际大学，是中国目前唯一一所以理工管起步，强强合作，拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权的中外合作大学。学校面向海内外招收本科生、研究生, 接受国外大学交换生，目前已有43个本科专业，35个硕士专业和16个博士专业，形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、建筑、城市规划与设计、人文社科、影视等的学科和保障体系，注册学生17000余人(包括在利物浦大学学习的学生)。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。