美育+空间建设并进，“田埂花开”破局乡村美育困境

“田埂花开”计划走出了一条独特的美育之路。

如何有效地实施素质教育一直是社会各界普遍关注的重要话题，全面推进素质教育，关系到青少年的健康成长，关系到国家和民族的未来。为推进乡村素质教育普及落实，教育系统及社会各界机构都在努力探索。其中，广东省时代公益基金会乡村艺术素质教育公益项目——时代中国“田埂花开”计划（下称“田埂花开”计划），走出了一条独特的美育之路。

在“六一”国际儿童节这天，梅州丰顺县东里小学的“田埂花开”多功能艺术教室正式启用。孩子们终于有了自己的艺术课室，在崭新的课室用专业设计的桌椅画画、做手工，一片欢声笑语。这间课室就是“田埂花开”计划捐助兴建的第100间艺术课室。

广州市委常委、统战部长卢一先5月27日调研穗梅两地对口帮扶和脱贫攻坚工作时就考察过东里小学“田埂花开”多功能艺术教室改造项目，就对口帮扶村精准扶贫工作取得的成效表示肯定。他强调坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智深度融合，努力形成可持续脱贫内生动力，要以摘帽为新起点，共同推进全面脱贫和乡村振兴。

“近年来，习近平总书记也在多个重要场合一再强调美育在树德立人、塑造美好心灵的重要作用。这也是我们作为社会力量的一份子可以去贡献自己的力量的地方。”该项目负责人，时代中国党委书记兼广东省时代公益基金会理事长李玲玲在接受记者采访时表示，乡村振兴离不开乡村教育振兴。时代基金会在2018年发起“田埂花开”计划，探索以美育、体育素质教育助力乡村孩子获得全面教育的道路。“对于乡村的教育进步和乡村孩子的成长来说，要实现全面素质教育，美育和体育的普及与健全是必不可少的。”

美育公益基因，为“田埂花开”奠定基础

田埂是乡村里的一大特色。时代基金会用“让田埂上开出花来”寓意乡村开出美育之花。因此，“田埂花开”计划从诞生开始就与常规的公益支教、美育活动等有着不一样的使命。据了解，时代基金会成立之初就有艺术教育的烙印。2010年10月落成开放的广东时代美术馆，与艺术院校、中小型艺术机构和非营利组织合作，将当代艺术带进城市和社区。2019年，美术馆在柏林成立分馆，成为国内第一家在国外成立分馆的民营美术馆。同时，时代基金会成立的17年来，也一直在教育领域投入较大资金，投入比例占其总捐赠额的百分之五十以上。深耕艺术和教育两方面公益事业，在积累和沉淀中促使“田埂花开”计划的绽放，成为必然而又顺理成章的事。

针对乡村素质教育缺口，“田埂花开”计划从师资培养与硬件设施完善两方面入手，采取“教育服务+空间建造”的模式，自2018年9月启动以来，在乡村小学普及系统的音乐、美术、体育教育作为工作目标，持续支援乡村艺术素质教育。李玲玲表示：“孩子对审美的要求，对艺术的感受，都会影响整个素质的提升。我们认为，应该让乡村孩子接受系统的音乐美术教育。而且仅做单纯的艺术支教，还远远不够，因此就有了现在的以持续性公益美育为方向，通过‘教育服务+空间建造’模式落地实施的‘田埂花开’计划”。

在地老师孵化 守护田埂上的鲜花

不可否认，乡村美育仍是我国教育事业中的薄弱环节。其中，师资紧缺是乡村学校美育、体育工作面临的最为突出的问题之一。专业的音乐、美术、体育老师，是乡村中小学普遍稀缺的宝贵资源。

只有教育人才落地乡村，其他教育资源才能有效运作起来。着眼乡村艺术素质教育最大的痛点——师资不足的情况，时代基金会持续为乡村学校培养和输送有艺术、体育专业背景的支教老师，缓解师资不足的情况，为乡村学校带去系统的音美体教育课程。

自该项目成立起，时代基金会积极为支教志愿老师提供包括经济补贴、培训、陪伴式管理、支持政策的落实等保障，让这些老师在乡村支教的时候没有后顾之忧。据悉，支教老师经过一年的教育服务考核，可以成为五星志愿者，纳入西部计划。同时，拥有基层支教工作经验，将对他们考研、考公务员等有更多优势。此外，在志愿老师的服务期结束后，时代基金会还通过多方面的渠道为他们提供就业支持。根据第三方团队对“田埂花开”计划开展了为期一年的项目效果评估得知，“田埂花开”教师志愿者的到来，首先弥补了因教师缺编而导致的乡镇小学教学人手不足的问题，提高了整体师资学历水平，同时也缓解了年轻教师流失的问题，一定程度上提升了学校的教学风气，带动本地教师工作积极性的增加。

另外，面对师资不足，时代基金会尤其重视发展在地师资力量。他们相信，与引入新鲜血液同样重要的是发掘和培养这片土地上自生自发的力量。因此，时代基金会启动在地老师支持计划，为专职或兼职承担音美体教育重任的老师们提供专业的学科支持，为他们搭建相互促进的社群，让他们在艺术素质教育工作中更加得心应手。

目前时代基金会第一阶段的孵化工作已经展开，第一期的线上课程，吸引了超过1000名乡村教师参加。计划在2020年年底之前，将会为广东省内4个地市超过200名的在地老师提供持续半年以上的教学培训、成果跟踪以及教研支持。

创新的多功能艺术教室，让美育更有仪式感

美育不止需要专业的老师，场地、功能空间以及教学物资在很多乡村地区同样紧缺。基础设施的完善是开展艺术素质教育的重要物质保障，因此时代基金会计划在全省的乡村学校布局捐建1000所多功能艺术室，为艺术素质教育提供硬件保障。

据介绍，“田埂花开”多功能艺术教室是时代中国设计研发中心联合爱心设计团队专门为乡村学校实际需求原创设计打造。除了注重实用、环保、儿童友好以外，还配套了包括钢琴、电教设备、乐器、美术用具等设施和物资，这都是以教育厅颁发的中小学生艺术课室配置标准为基础，经过与当地老师校长的访谈后制定的标准。通过这样的设计，实现在同一空间可灵活切换成美术、音乐、舞蹈、合唱等功能模式，满足艺术素质教育的多种空间与物资需求，也使其成为在地艺术老师孵化中心。

据了解，截至2020年6月，“田埂花开”已在广东省12个地市100所学校，共在省内建设100个“田埂花开”多功能艺术教室，并为多所乡村小学输送了两批艺术素质教育支教志愿老师。仅2019年下半年共开展超过1万节艺术素质教育课，直接受惠学生超过5,000人。更计划未来五年投入3亿元，持续支援乡村艺术素质教育，助力美育工作的改革与发展。