卷面分如何换算？珠海一中自招答疑来啦

成绩公布后，有部分考生家长向南方+记者反映考查成绩和合格名单方面的疑问，且这些问题在事先公布的自主招生方案里均未涉及。

6月3日，珠海市第一中学（简称“珠海一中”）公布了该校2020年自主招生考查成绩。成绩公布后，有部分考生家长向南方+记者反映考查成绩和合格名单方面的疑问，且这些问题在事先公布的自主招生方案里均未涉及。

日前，经珠海一中安排，该校教务处主任戴久成向南方+独家回应网友疑问。

考生家长伍某某、网友“一剪梅”：自主招生考查成绩百分制是如何折算出来的？如学科创新类，上午考理科三科，满分300分；下午考的表达素养，满分190分。最后公布的满分为100分，学校具体是怎么换算的？

戴久成：根据市教育局要求，学生最终考分要以百分制上报成绩。我校按照考生各科总分进行百分制计算，并采取四舍五入方式取整。

以学科创新类为例，上午理科素养卷面分数是300分，下午理解与表达素养卷面分数190分（为方便计分，出题时语文满分90分、英语满分100分，但考后实际统分时，语文按满分90分计，英语折算成满分60分计，故实际卷面分为150分），卷面满分450分。比如一学科创新类考生上午、下午考试科目总分为300分，折算成百分制，该生成绩则为67分。

家长方某：我前期下载的初审合格名单中，珠海九洲中学学科创新类初审合格人数为9人，但看了今天的考查合格名单，学科创新类九洲中学合格为10人，请问这是怎么回事？

戴久成：我校5月20日公布的初审合格名单是在5月13日导出数据的前提下给出的，由于5月21日学校发现有考生在5月13日——5月17日（受疫情影响，今年中考报名时间延长至5月17日）更改了自主招生报考志愿，或补报了我校自主招生考查项目，故5月23日我校通过官方微信号又一次发布了更正后的初审合格名单。更正后的合格名单可在“珠海市一中”5月23日发布的《关于填写<珠海市第一中学2020年自主招生考查学生健康卡及安全考试承诺书>的通知》中查看。

南方日报记者 冉小平