独臂少年张家城火了！这些“折翼少年”同样励志

身患残疾，却自强不息。独臂少年张家城传递出的正能量，感动了无数人。

单手运球、转身过人、跳跃扣篮……画面中的少年动作敏捷，引来阵阵喝彩。一段视频，让来自广东云浮的独臂少年张家城“爆红”网络。这个“每天不练球不舒服”的少年，凭借自己的努力和热爱，不仅获得了知名球星的鼓励与关心，更注册成为一名运动员。

身患残疾，却自强不息。独臂少年张家城传递出的正能量，感动了无数人。而在我们身边，还有很多如张家城一般的折翼少年。他们身残志坚，为了梦想，勇敢逆风飞翔。

孤残少年广越想：

自己不倒下来，就没人可以打败我

2014年，广州市残疾人体育运动中心到广州市社会福利院挑选“苗子”，患有肌肉萎缩症的广越想被选中了。“以我的身体条件，怎么当一名运动员？”面对新的机会，这个从小在福利院长大的孩子有些迟疑。

进入训练基地，无论是生活起居，还是硬地滚球项目的训练，广越想都面临着不小的挑战。可不认输的他，偏和自己过不去。

整理情绪、练控球、学战术……曾经那个不自信的孩子，成为了全国锦标赛、全国残疾人运动会、亚洲残疾人运动会等多项赛事的金牌得主。“只要我自己不倒下来，就没有人可以打败我。”广越想说。

单腿女孩黄文娟：

所有逆境都是成长的历练

7岁那年，黄文娟来到东莞，开始练习乒乓球。对没有左腿的她来说，这样的生活并不轻松。挥拍、击球、捡球，每天的“魔鬼训练”占据了黄文娟大部分的时间。因为身体的原因，她要忍受更多疼痛疲惫，也要付出更多努力汗水。

打球时，她需要拄着拐杖，奔跑过程中，拐杖撞击身体是一种刺骨的痛。有时候，黄文娟拄拐的手臂磨出鲜血，但她涂上药膏后，依然选择重新走上训练场。

对她来说，这段训练的日子“像开了挂一般，一直在超越却从未停止”，所有的逆境，都是成长的历练。在2019年斯洛文尼亚残疾人乒乓球公开赛上，14岁的黄文娟代表国家队参赛，她和队友配合默契，力克对手，取得团体冠军。

“星星的孩子”丁锐濠：

奔跑，用脚步冲向未来

患有自闭症的孩子，常被称作“星星的孩子”。今年14岁的丁锐濠用自己的奔跑，成为了那颗闪亮的星星。

陪伴父母、照顾同学……这些看上去很平常的事情，对自闭症儿童来说却不容易。可当身边的同学半夜生病时，丁锐濠却能够主动给同学敷上毛巾，倒水冲药。

从小喜欢体育运动的丁锐濠，经常代表班级在学校参加各类比赛。他擅长跑步，并长期坚持训练，曾在广东省残疾人运动会男子接力赛和1500米决赛中获得第二名的好成绩，还在粤港澳自闭症儿童绘画比赛中获奖。

自强少年谢梓维：

用音乐传递正能量

舞台上的少年专注地演奏着，台下响起热烈的掌声。这样的场景，对于东莞少年谢梓维来说，并非易事。在6个月大时，谢梓维被确诊为运动神经发育迟缓（俗称“脑瘫”）。因为自身的局限，他付出了比同龄孩子更多的努力，最终站上舞台，用音乐诉说心声、传递正能量。

小时候，谢梓维就表现出在音乐上的天赋。几番奔波后，他开始了自己的打鼓学习生涯。持久的坚持，也换来了成果。全省残疾人声乐器乐大赛、东莞市残疾人风采大赛、中国优秀艺术特长生才艺大赛等比赛中，都有他获得荣誉的身影。

微笑女孩蔡晓敏：

我不勇敢，没人替我坚强

尽管走路一瘸一拐，但来自湛江的蔡晓敏脸上，总带着灿烂的笑容。蔡晓敏出生在一个贫困农民家庭，自小患有小儿麻痹症，肢体一级残疾。

在父母眼中，蔡晓敏是个自强自立的女儿。乐观懂事的她，读小学时就学会了做家务。看到一向坚强的母亲因为自己的病情而暗自流泪时，蔡晓敏下定决心：“如果我不勇敢，没人替我坚强！”

她深知，只有好好学习，才能改变自己的命运。她将全部精力用在学习上，成绩始终在班级名列前茅。对于未来的规划，她希望将来成为一名教师，帮助更多像自己一样的孩子。

尽管身体不便，可这些“折翼少年”的身上，却闪烁着耀眼的能量。他们用自己的行动，展现了逆风飞翔的最美姿态。奔跑吧，追梦少年！

南方日报记者 汪祥波