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我们需要怎样的学前劳动教育

2020-06-08 08:53 来源：光明日报
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　　我们需要怎样的学前劳动教育前不久，中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，就全面贯彻党的教育方针，加强大中小学劳动教育进行了系统设计和全面部署。据此或可预期，我国劳动教育将很快进入体系重建的重要历史时期。当前，正值全国学前教育宣传月，幼儿园的劳动教育引起学前教育领域的关注和讨论。学前劳动教育如何准确定位并恰当开展，这一问题至关重要。

　　事实上，我国幼儿园劳动教育有着悠久的历史传统，一直是幼儿园教育不可或缺的组成部分。20世纪80年代颁布的《幼儿园教育纲要》就提出向幼儿进行体、智、德、美全面发展教育的具体任务，并对幼儿劳动的目的作出明确表述。90年代颁布的《幼儿园工作规程》明确将“爱劳动”作为重要保教目标之一。新版《幼儿园教育指导纲要》与上述精神一脉相承，提出要引导“幼儿了解自己的亲人以及与自己生活有关的各行各业人们的劳动，培养其对劳动者的热爱和对劳动成果的尊重”。近年颁布的《3—6岁儿童学习与发展指南》重申幼儿学习以直接经验为基础，要求珍视游戏和生活的独特价值，创设丰富的教育环境，将劳动教育渗透在每个领域的任务要求和教育建议之中。

　　应该说，经过多年持续探索，中国的幼儿园教育始终强调以游戏为基本活动，注重各类日常直观体验和动手操作活动，在社会实践活动方面不断创新劳动教育形式和路径，积累了不少宝贵经验。另一方面，随着近年来社会各界对幼儿安全与卫生问题的高度甚至过度重视，幼儿园劳动教育实施受到不同程度影响，不仅相关内容与要求名存实亡、若有若无，形式上也存在千篇一律、缺乏递进阶梯与时代特征等突出问题。

　　当前，面对从幼儿园开始重建整个劳动教育体系的重要历史契机，笔者认为首先应端正思想，处理好幼儿园劳动与其他活动形式尤其是游戏的关系。与有明确社会实用价值目的、从客观实际出发遵照一定操作方式的劳动相反，儿童游戏并无社会实用价值，也无外部控制的强烈的任务需要，其目的不在于外部而在于过程本身。然而，游戏却是儿童的工作。他们就是在游戏的特定场域中，以体力、智力模仿成人劳动，满足自己的需要以及与成人共同生活的愿望。只有本着幼儿园各类活动不可偏废的初心，劳动综合育人才可能落到实处，收到预期效果。

　　其次，要创新机制，处理好幼儿园劳动教育综合育人的渗透性和领域特殊性之间的关系。与德育、智育、体育、美育约定俗成，各自对应着专属领域不同，劳动教育经常是渗透在各领域之中，无处不在却又经常隐而不彰，既给幼儿园劳动教育带来了极大便利，也给五育并举带来了不小挑战。总结幼儿园课程与教学改革的成功历史经验，着眼课程统整与整个劳动教育体系重建，突出幼儿园劳动教育的独特地位刻不容缓。

　　最后，要发扬传统，立足城乡差异，依托幼儿身边的劳动者，家庭、幼儿园、社区一体，创新宜工则工、宜农则农的社会实践形式，让幼儿园劳动教育重新焕发活力，真正从室内走向室外，走向丰富多彩的社会生活，从服务自我走向服务他人。

　　（作者：杜继纲，系北京师范大学教育学部学前教育研究所副教授）

编辑： 罗予岐

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