广州天河区公办外国语学校招生细则出炉

广州市天河区教育局发布《关于印发2020年天河区公办外国语学校招生细则的通知》（简称《通知》），明确该区广州市华颖外国语学校、广州市天河外国语学校两所公办外国语学校招生细则。

广州市天河区教育局发布《关于印发2020年天河区公办外国语学校招生细则的通知》（简称《通知》），明确该区广州市华颖外国语学校、广州市天河外国语学校两所公办外国语学校招生细则。

天河外国语学校总招生计划216人

广州市天河外国语学校。总招生计划216人。按免试就近入学原则，以广州市天河外国语学校为中心，原则上直线距离5公里为半径，划定广州市天河外国语学校的范围为东至车陂路，北至环城高速，西至天河区界，南至珠江。学校采用电脑派位方式招生。

天河外国语学校面向39所小学招生，分别是华颖外国语学校（小学部）、天河区汇景实验学校（小学部）、南国学校（小学部）、天河中学猎德实验学校（小学部）、一一三中学陶育实验学校（小学部）、棠东小学、先烈东小学、体育东路小学、体育东路小学海明学校、体育东路小学兴国学校、体育西路小学、石牌小学、龙岗路小学、华阳小学、五山小学、沙河小学、银河小学、员村小学、昌乐小学、棠下小学、石东小学、华康小学、华景小学、龙口西小学、棠德南小学、天河区第一实验小学、侨乐小学、泰安小学、骏景小学、冼村小学、华融小学、天府路小学、五一小学、天河第一小学、华南师范大学附属小学、华南农业大学附属小学、长征小学、红英小学、暨南大学附属实验学校（小学部）。天河外国语学校面向这39所小学招收穗籍（含广州市政策性照顾学生）小学六年级毕业生。同时，招收实际居住地在以上公办小学招生地段范围内的返区生（含广州市政策性照顾学生）。

招生计划如何分配？天河外国语学的分配方式为：216 ×（该小学符合条件的学生数/招生范围内符合条件的学生数）。上述公式的计算结果呈小数时，先去尾取整分配招生计划，再将余下的招生计划按学校计算结果小数位的大小依次排序，每校分配1个，直至招生计划分配完毕。（如A校计算结果为6.86时，先取6个，再将0.86与其他学校小数位排序，按从大到小顺序每校依次分配1个）。

华颖外国语学校总招生计划180人

广州市华颖外国语学校总招生计划180人，地段生招生计划120人，派位生招生计划60人。其中，派位生按免试就近入学原则，以广州市华颖外国语学校为中心，原则上直线距离5公里为半径，划定广州市华颖外国语学校的派位范围为东至环城高速，北至环城高速，西至燕岭路接禺东西路接广州大道，南至珠江。派位生采用电脑派位方式招生。

广州市华颖外国语学校面向天河区汇景实验学校（小学部）、南国学校（小学部）、天河中学猎德实验学校（小学部）、一一三中学陶育实验学校（小学部）、棠东小学、体育东路小学、体育东路小学海明学校、体育东路小学兴国学校、体育西路小学、石牌小学、华阳小学、五山小学、员村小学、昌乐小学、棠下小学、石东小学、华康小学、华景小学、龙口西小学、东圃小学、车陂小学、棠德南小学、天河区第一实验小学、泰安小学、骏景小学、冼村小学、新元小学、华融小学、中海康城小学、旭景小学、天府路小学、五一小学、天河第一小学、华南师范大学附属小学、华南农业大学附属小学、长征小学、红英小学、暨南大学附属实验学校（小学部），招收穗籍（含广州市政策性照顾学生）小学六年级毕业生。同时，招收实际居住地在以上公办小学招生地段范围内的返区生（含广州市政策性照顾学生）。

招生计划如何分配？华颖外国语学校的分配方式为：60 ×（该小学符合条件的学生数/招生范围内符合条件的学生数）。

6月11日起六年级学生向现就读小学报名

6月7日，持有天河区返区生受理回执且实际居住地在广州市华颖外国语学校、广州市天河外国语学校招生范围内公办小学的返区生（含广州市政策性照顾学生），到报读的外国语学校递交材料，需提供返区生受理回执、户口簿、实际居住地证明材料等。

6月9日前，各相关小学核实“广州市教育综合管理系统”中本校穗籍学生人数及广州市政策性照顾学生人数。

6月10日，天河区教育局根据“广州市教育综合管理系统”中各相关小学穗籍学生人数及广州市政策性照顾学生人数总和，按比例分配区属外国语学校招生计划到各小学。符合条件的返区生汇总视为一个学校，分配外国语学校招生计划。

6月11日至6月12日，有意报读且具备广州市华颖外国语学校、广州市天河外国语学校报名资格的小学六年级学生向现就读小学报名，递交《天河区区属公办外国语学校报名表》。符合条件的返区生向天河区教育局中学教育科递交《天河区区属公办外国语学校报名表》。逾期不提交者视为自动放弃报名资格。

6月17日前，确认报名并完成公示。各小学登录“天河区公办外国语学校报名系统”学校端（网址：http://120.25.244.233:8083）确认学生报名情况，并对报名系统中已确认的学生名单进行公示，公示时间不少于三天。返区生由区教育局中学教育科确认，并进行公示。

6月19日前，各小学上交公示无异议学生名单。名单纸质版（需校长签字并加盖公章）报送天河区教育局中学教育科。

6月23日上午，在天河区教育局指导下，区属公办外国语学校按电脑派位方式产生录取名单。录取结果将于当天公布在学校网站。下午，公办外国语学校录取学生确认学位。未按时确认学位的，视为放弃该校学位，按派位顺序依次递补进行录取。

7月11日，天河区属公办外国语学校录取学生注册。若录取学生放弃该校学位，按派位顺序依次递补进行录取。

各小学要通知小学毕业生按时报名，要充分尊重学生意愿，以自愿为原则，不得强制报名。

南方日报记者 马立敏