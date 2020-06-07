2020年全省教育科研工作会议召开

6月5日下午，2020年广东省教育科研工作会议在广州召开。

6月5日下午，2020年广东省教育科研工作会议在广州召开。广东省教育厅副厅长王创出席会议并讲话。广东省教育研究院院长汤贞敏，省教育厅有关处室（单位）负责同志，省教育研究院各机构人员及各教育现代化实验区教研机构主要负责人；各地级以上市教育局分管教育科研工作的领导及教研室（教科院、教研中心）主要负责人，以及教科研工作成绩比较突出的县（市、区）教育局教研室（教科院、教研中心）主要负责人；各高校分管教育科研工作的校领导或教育科研机构主要负责人；部分省级教育类学会（协会）负责人等，近200人参加会议。会议由省教育研究院副院长李海东主持。

会议的主题是“贯彻落实党的十九届四中全会精神，加强和改进新时代教育科研工作”；主要任务是传达2020年全国教育科研工作会议精神，回顾全省2019年教育科研工作，部署全省2020年教育科研工作，聚焦破解全省教育发展不平衡不充分矛盾，全面加强新时代教育科研工作，为加快推进教育现代化，促进教育内涵发展、质量提高提供专业支撑和智力支持。

会上，王创部署2020年全省教育科研工作重点目标任务并提出工作要求。一要牢牢把握我省教育科研工作的正确方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统破解新时代教育发展的主要矛盾，切实把握教育改革发展和现代化的主攻方向，积极应对新一代信息技术对教育的巨大影响。二要充分认识我省教育科研工作的成绩、问题与挑战。全省教育科研工作者紧紧围绕全省及各区域教育中心工作，积极发挥智囊、参谋作用，教育智库服务决策和实践能力进一步提升，国内影响力不断提高，教科研产出有新成就，“互联网+教研”有新突破，粤港澳大湾区教研合作有新进展。同时，全省教育科研系统也面临前沿教育理论研究薄弱、决策咨询供给能力有待提升、教育科研体制机制有待完善、教育科研保障机制不够健全等问题挑战。三要齐心协力开创我省教育科研工作新局面。坚持党对教育科研工作的坚强领导。建立健全教育科研工作体系，包括建立健全各级各类教育科研及教研机构和学术组织，加强教育科研队伍建设，健全教育科研协同创新发展体系。不断提高教育科研工作质量和服务水平。为开创教育科研工作新局面提供坚实保障，包括切实加强党对教育科研机构工作的领导，在编制、经费、职称、专项资助、数据资源等方面给予教育科研工作具体支持，健全教育科研人员激励办法。

王创强调，贯彻落实省委、省政府《关于印发〈广东省教育现代化2035〉的通知》《关于推动基础教育深化改革高质量发展的意见》和《广东省教育厅关于建立健全新时代基础教育教研体系的实施意见》等文件，各级教育行政部门要充分履职尽责，全面发挥教育科研服务教育决策、创新教育理论、指导教育实践、引导教育舆论的功能作用，为破解我省教育发展不平衡不充分矛盾，加快推进教育现代化，促进教育内涵发展、质量提高提供强大专业支撑和智力支持。

汤贞敏传达2020年全国教育科研工作会议精神。他强调，2020年是“十三五”收官、“十四五”谋划之年，全面建成小康社会之后，人民群众对优质教育的期盼、对美好生活的向往更加迫切，经济社会创新发展对教育现代化的期盼、对高素质人才的需求更加强烈，全省教育科研系统的使命更高、责任更大、任务更重。全面贯彻落实2020年全国、全省教育科研工作会议精神，要提高站位，牢牢把握新时代全省教育科研工作正确方向；协同发展，切实建立健全新时代全省教育科研工作体系；坚持改革，着力创新新时代全省教育科研组织方式和工作方式；锤炼作风，大力营造新时代全省教育科研系统风清气正、干事创业氛围。

东莞市教育局教学研究室主任黄远正高级教师、中山市南头镇教育事务指导中心主任谢桂华高级教师、广东轻工职业技术学院副院长廖俊杰教授、暨南大学高等教育研究与评估中心主任孙清忠副研究员、南方医科大学公共卫生学院副院长万成松教授在会上分别介绍了本单位教育科研工作的经验做法和推进教育科研工作创新的设想。

王创、汤贞敏等还在会上向粤东西北地区12个地级市和韶关市始兴县、梅州市丰顺县、中山市南头镇教育局教研室（教科院、教研中心），以及部分高校各赠送2本刚出版的《广东教育改革发展研究报告（2020）》。

大家表示，全省教育科学研究及教学研究工作者要充分贯彻落实2020年全国、全省教育科研工作会议精神，紧紧围绕解决好“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题，把握立德树人根本任务，将教育科研工作同全省经济社会发展战略部署紧密结合起来，同全省教育改革发展和现代化中心工作密切融合起来，同满足全省人民对优质教育的期盼切实契合起来，为加快推进全省及各区域教育现代化贡献智慧，为提高全省各级各类学校教学质量和办学水平贡献精力，为全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”和推进大湾区打造国际教育示范区贡献力量。

来源：广东省教育研究院