定了！广州中考自主招生这样安排

6月5日，广州市教育局发布《做好2020年广州市普通高中学校自主招生工作的通知》（简称《通知》）。

6月5日，广州市教育局发布《做好2020年广州市普通高中学校自主招生工作的通知》（简称《通知》）。今年，广州各普通高中学校申报自主招生计划不得超过本校招生计划的10%，8月1日至2日，各校自行组织开展综合能力考核。

《通知》明确，自主招生学校包括省、市属示范性普通高中（含国家级示范性普通高中和市示范性普通高中，下同）、每区1所区属示范性普通高中（由区教育局选定）可申请开展自主招生。各普通高中学校申报自主招生计划不得超过本校招生计划的10%，具体计划由招生学校申报、主管教育行政部门初核，广州市教育局审核后统筹下达。

2020年广州市普通高中学校自主招生工作日程安排。

成立教育集团的示范性普通高中开展自主招生可适当向集团内初中学校倾斜。省、市属示范性普通高中面向全市招生，区属示范性普通高中面向本区招生，老三区（越秀、海珠、荔湾三区）视为三个独立的招生区域面向本区招生。公办普通高中招收符合条件的随迁子女不得超过学校自主招生计划的8%。体育、艺术特长生招生在普通高中自主招生范围内统筹安排，具体方案另行制定。

哪些学生可以报名？具有广州市户籍或学籍的初中应届毕业生，可报名参加广州2020年普通高中自主招生。其中，报考公办普通高中的学生，须具有广州市户籍（含政策性照顾学生），或符合来穗人员随迁子女报考公办普通高中的条件。

考生最多可填报2所普通高中学校。自主招生实行网上报名，6月19日至22日，凭考生号和密码登录中考服务平台（https://zhongkao.gzzk.cn/），按指引进行报名，考生须在报名时间截止前对报名信息进行确认，逾时未确认的报名信息无效。

普通高中学校对报名考生进行资格审核，按不超过自主招生计划5倍的人数，确定参加本校综合能力考核的考生名单并在中考服务平台录入。

7月6日至10日，进入考核名单的考生在提前批录取前独立招生学校填报确定1所学校参加综合能力考核。

8月1日至2日，根据广州市统一安排，各校自行组织开展综合能力考核。根据政策要求，自主招生不能组织考试。综合能力考核应结合学生综合表现评价，对考生个性特长、综合素质等进行全面考核，招生学校制定具体考核办法和考核标准。

自主招生录取安排在提前批录取前进行。获得自主招生预录取资格的考生，其初中毕业生学业考试成绩须达到学校自主招生简章公布的自主招生录取最低控制分数线方可被正式录取（学校自主招生录取最低控制分数线不得低于全市普通高中录取最低控制分数线）。各校未完成的自主招生计划纳入后续批次进行投档录取。

南方日报记者 马立敏