把高校毕业生就业作为重中之重

就业是民生之本，关乎百姓生计，关系发展大局。

就业是民生之本，关乎百姓生计，关系发展大局。

进入6月，又到了高校毕业生就业季。受新冠肺炎疫情和全球经济大环境影响，今年就业形势复杂严峻，高校毕业生就业压力加大。刚刚召开的全国普通高等学校毕业生就业创业工作电视电话会议明确提出，要把高校毕业生就业作为重中之重，抢抓离校前的关键期，开展“百日冲刺”行动，把党和政府的关心传递给高校毕业生。

“六稳”“六保”是当前经济社会发展工作的重点，而不论是“稳”还是“保”，排在第一位的都是就业。就业稳得住、保得住，对做好其他“五稳”“五保”、促进经济社会持续健康发展至关重要。习近平总书记对此高度重视，两会期间在看望参加政协会议的经济界委员时强调，“全面强化稳就业举措，强化困难群众基本生活保障”；两会前夕在陕西考察时特别指出，“要做好高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业工作，多渠道促进就业创业”。今年高校毕业生达874万人，做好这一重点群体的就业工作无疑是稳就业、保就业的重中之重。广东作为全国高等教育大省、用工大省和经济大省，各地各部门务必打起十二分精神，未雨绸缪，充分应对，千方百计扩大毕业生就业。

作为排头兵，广东向来想在前、走在前、干在前。今年毕业季，广东将有60多万高校应届毕业生进入就业市场，省里已经提前部署实施了促进2020届高校毕业生就业的“十大行动”。例如，实施大规模招聘行动，开展1000场高校毕业生线下招聘活动、500场线上招聘活动、20场左右广东省急需紧缺人才招聘洽谈会和100场就业创业政策进校园活动，满足高校毕业生多元化求职需求；实施“三支一扶”基层服务行动，在全省招募2000名高校毕业生，从事“三支一扶”志愿服务，招募1000名应届高校毕业生，从事基层公共就业创业服务工作；实施基层就业服务岗位历练行动，在全省招募1000名应届高校毕业生从事基层公共就业创业服务工作，优先招募困难家庭高校毕业生等。当前正值毕业生就业关键期，抓住重要时间窗口，大力推进“十大行动”，才能确保毕业生就业局势总体平稳。

做好高校毕业生就业，重点要在供给侧发力。只有最大程度增加就业岗位供给，才能稳住就业、保住就业。在实施大规模招聘行动中，要积极引导企业扩大招用规模，大力推进新业态就业。一方面鼓励国有企业、事业单位显著增加高校毕业生招聘岗位，发挥重大项目、重大投资建设的就业拉动作用；另一方面充分发挥中小微企业就业主渠道作用，加大基层服务项目岗位开发力度，引导毕业生到城乡社区就业、到军营建功立业。与此同时，还要高质量完成扩招任务，鼓励毕业生以创业实现就业，持续深化“放管服”改革，加大“双创”支持力度，通过税费减免、创业贷款、补贴等政策鼓励毕业生自主创业，推动新产业新业态更大发展，为毕业生创业搭建更广平台。

“问渠那得清如许？为有源头活水来。”就业形势很大程度上反映着经济形势，堪称晴雨表和风向标。所以，要从根本上实现稳就业、保就业，必须让整个经济形势好起来，让企业健康运转起来。就业稳，经济稳；反之亦然。只有以稳保稳、以稳促进，才能有效畅通经济社会大循环，让环环相扣的经济社会发展体系良性运转起来。也就是说，就业不单是就业问题，是一个牵涉到方方面面的系统性问题。在日益完善的市场化经济体系中，解决毕业生就业问题，也要采取更多市场化办法，鼓励、引导、促进用人单位特别是企业增加就业岗位。实现这一点，必须加紧落实稳企业稳岗位各项举措，落实清障减负和鼓励支持政策，支持新增投资向高校毕业生就业带动强的项目和领域倾斜，从而让企业有信心、有底气、有实力扩大用人规模。

高校毕业生就业创业，关系千万家庭幸福，关系财富创造、高质量发展。全省各地区各部门一定要高度重视，认真贯彻中央和省里的各项决策部署，全面强化就业优先政策，层层压实责任，抓实抓细促进高校毕业生就业这一重中之重，做好高校毕业生求职就业“百日攻坚”工作，保持就业形势总体平稳，促进经济社会大局稳定。