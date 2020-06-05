最高奖励5万，深圳大学2020年本科新生奖励方案公布

日前，为鼓励高考文化课成绩优异的普通文理类本科新生报考，深圳大学为新生学霸制定了2020年本科新生奖励方案，特设“拔尖创新人才”培优计划奖励方案和学科奖学金奖励方案。

日前，为鼓励高考文化课成绩优异的普通文理类本科新生报考，深圳大学为新生学霸制定了2020年本科新生奖励方案，特设“拔尖创新人才”培优计划奖励方案和学科奖学金奖励方案。

“拔尖创新人才”培优计划：新生最高可获得5万元奖励

据悉，深圳大学“拔尖创新人才”培优计划主要包含国际交流、高等研究院和特色实验班、全程培优计划、助学计划等四个方面，综合以上培优计划，深圳大学为新生制定一等奖和二等奖两种奖励方式。

获得一等奖的考生，主要是广东省高考文化成绩在全省理科1000名及以上或文科800名及以上（外省文科、理科或普通类全省4‰及以上）或高中阶段在全国中学生（数学、物理、化学、生物学、信息学）奥林匹克竞赛全国决赛中获得二等奖或以上奖项的新生，入学后考生可获得几个方面的奖励:一是获得奖学金5万元人民币/人；二是经申请并入选深圳大学国际交流项目者，可获最高5万人民币资助；三是自选高等研究院面试资格或特色实验班预录取资格（部分特色实验班根据实际情况需再次遴选）；四是申请全程培优计划；五是学业导师由国家级“四青”人才（青年千人、青年长江、优秀青年基金获得者等）或国内知名专家担任。

获得二等奖的考生，主要是高考文化成绩满足我校2020年“拔尖创新人才”培优计划二等奖排位要求或高中阶段在全国中学生（数学、物理、化学、生物学、信息学）奥林匹克竞赛全国决赛中获得三等奖的新生，入学后可获得以下几方面的奖励：一是奖学金2万元人民币/人；二是经申请并入选我校国际交流项目者，可获最高2万人民币资助；三是自选高等研究院面试资格或特色实验班预录取资格（部分特色实验班根据实际情况需再次遴选）；四是申请全程培优计划；五是其学业导师由教授、副教授或博士担任。

学科奖学金奖励方案：面向20个专业，确认后不可转专业

为加强基础学科和新兴学科专业建设，鼓励优质生源报考相关专业并进行深入学习，制定基础学科和新兴学科专业本科新生奖学金。奖励对象为对高考成绩排位满足深大2020年本科新生学科奖学金要求且录取至相关专业并继续在该专业学习的学生，将获得奖学金2万元人民币/人；除此之外，还将安排学业导师，学业导师由教授、副教授或博士担任。

相关专业包括材料科学与工程、社会学、行政管理、化学、环境工程、地理空间信息工程、物流管理、汉语言文学、历史学、哲学、海洋科学、生物科学、心理学、土木工程、法语、德语、测控技术与仪器、物理学、生物医学工程、预防医学共20个专业。

值得注意的是，考生确认奖学金后，原则上不得再转专业。因特殊原因转专业后，须退回奖学金。如同时达到“拔尖创新人才”培优计划奖励方案和学科奖学金奖励方案的奖励要求，则按“拔尖创新人才”培优计划奖励方案执行。