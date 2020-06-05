“互联网+”大学生创新创业大赛11日起报名

根据教育部官网近日发布的通知，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛将于6月至11月举办，报名系统将于6月11日开放。

根据教育部官网近日发布的通知，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛将于6月至11月举办，报名系统将于6月11日开放。

据悉，华南理工大学作为本次大赛的承办高校，已经对大赛总体方案做了详细规划，以“我敢闯、我会创”为主题，引领高校人才培养范式变革，提升学生敢闯的素质、会创的能力，同时展现出广东作为改革开放先行地，“领风骚、站潮头、开先河”的“敢闯会创”精神。

据悉，大赛将开展“1+6”系列活动。其中，“1”是主体赛事，包括高教主赛道“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道。“6”是6项同期活动，包括“智闯未来”青年红色筑梦之旅活动、“智创未来”全球创新创业成果展、“智绘未来”世界湾区高等教育峰会、“智联未来”全球独角兽企业尖峰论坛、“智享未来”全球青年学术大咖面对面、“智投未来”投融资竞标会。大赛主要采用校级初赛、省级复赛、全国总决赛三级赛制。

参赛报名将于6月11日开放，截止时间不晚于8月15日。参赛团队可通过登录“全国大学生创业服务网”（cy.ncss.cn）或“全国大学生创业服务网”“中国互联网+大学生创新创业大赛”微信公众号报名。

校级初赛由各校负责组织，省级复赛由各地负责组织，各地在9月15日前完成，遴选参加全国总决赛的候选项目。大赛专家委员会对入围全国总决赛项目进行网上评审，择优选拔项目进行现场比赛，全国总决赛时间定于11月上旬，届时将决出金奖、银奖、铜奖。

全国将产生1600个项目入围全国总决赛（港澳台地区参赛名额单列），其中高教主赛道1000个、“青年红色筑梦之旅”赛道200个、职教赛道200个、萌芽赛道200个。高教主赛道每所高校入选全国总决赛项目总数少于5个，“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、萌芽赛道每所院校入选全国总决赛项目各不超过2个。

根据通知要求，参赛项目将紧贴时代发展趋势，重点关注互联网+新型基建的“风口”，将移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、下一代通信技术、区块链等新一代信息技术与经济社会各领域紧密结合，服务新型基础设施建设，培育新产品、新服务、新业态、新模式。

南方日报记者 杜玮淦