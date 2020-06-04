广东省中职学校招收初中毕业生生源计划公布

考生可在广东省教育考试院网站上查询生源计划表，包括学校招生专业的计划类别（全日制、三二分段、工学结合、业余）、专业名称、专业类型和收费标准等信息。

记者从广东省招生委员会办公室获悉，2020年广东省中职学校面向全省招收初中毕业生生源计划正式公布。 相关负责人提醒，考生可在广东省教育考试院网站上查询生源计划表，包括学校招生专业的计划类别（全日制、三二分段、工学结合、业余）、专业名称、专业类型和收费标准等信息。专业的学制、入学起点、校区或办学点以及特殊专业对学生身体条件的要求等，均列入专业的详细说明中。 南方日报记者 钟哲

编辑： 罗予岐