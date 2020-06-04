教育部发布《中国语言服务发展报告》，由广州大学组编

目前，该校还正在研制《粤港澳大湾区语言生活状况报告》。

近日，教育部、国家语委在京发布2019年中国语言文字事业和语言生活状况，由广州大学粤港澳大湾区语言服务与文化传承研究中心组编、商务印书馆出版的《中国语言服务发展报告（2020）》正式发布。

广州大学党委书记、《中国语言服务发展报告》主编屈哨兵教授表示，语言服务是观察语言生活的重要角度与窗口，同时也是提高语言生活质量的一个非常重要的途径。

《中国语言服务发展报告》主要分领域、分区域、分人群对语言服务发展状况进行调查、记录和研究，以专题报告的方式展示，服务国家经济社会建设。

报告分为“特稿”“公共语言服务”“语言教学服务”“语言文化资源传承传播服务”“语言技术服务”和“语言翻译服务”等部分，关注国家战略和新时代视域下的语言服务，所涉语言服务外延广泛，涵盖多个领域、多种类型，强调实地调查和数据支撑。

《中国语言服务发展报告（2020）》是广州大学继《广州语言生活状况报告（2018）》后组织研制的第二部语言生活皮书。目前，该校还正在研制《粤港澳大湾区语言生活状况报告》。这彰显了该校以语言服务和语言生活为支点对新时期国家语言文字事业要服务国家发展、关注语言生活研究的一种学术响应，体现了主动服务国家、服务湾区、服务广州的责任担当。

南方日报记者 姚瑶